Acuerdos de Minsk, un proceso de paz fallido para resolver la crisis en el este de Ucrania

Las tensiones, amenazas y desmentidos que han dominado la agenda internacional en los últimos días por la crisis de Rusia-Ucrania -en otro tiempo hermanos de la Unión Soviética- derivan esencialmente de la situación de conflicto con las regiones prorrusas. conflictos que quedaron en territorio ucraniano y que no fueron resueltos por el acuerdo de paz firmado hace siete años.

El alto el fuego, que básicamente logró poner fin a diez meses de guerra en el este de Ucrania, se firmó en 2015 en Minsk, la capital de otra ex república soviética, Bielorrusia, y fue el segundo intento de llevar la paz a la conflictiva región. un entendimiento similar alcanzado un año antes fracasó.

Dos proyectos de paz fueron impulsados ​​por los mismos actores, los llamados Cuarteto de Normandía: Rusia, Ucrania, Francia y Alemaniaque a principios de 2022 encuentran que han caído en letra muerta y nunca se han cumplido, o al menos no en la medida en que garanticen la paz en la región.

Según cifras de la ONU, algunas se han hecho desde 2015 14.000 personas murieron a causa de la violencia latente que sobrevivió a los pactos.

Los acuerdos firmados en Minsk significaban esencialmente que las autoridades ucranianas se comprometían a modificar la constitución para otorgar a Lugansk y Donetsk -dos ciudades rebeldes con una gran mayoría de habla rusa- una amplia autonomía, así como elecciones locales en ambas regiones. .

A cambio, Moscú acordó retirar sus tropas y armas del área. Desde entonces, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha estado supervisando un frágil alto el fuego, que de vez en cuando viola varias escaramuzas, la mayoría con muertes en ambos lados.

“La preocupación del gobierno ruso se debe básicamente a la posibilidad de la entrada de Ucrania en la OTAN, y esta desconfianza se ha traducido en una movilización masiva de tropas y material militar hacia las fronteras”.

La primera piedra en el camino la encontró el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, quien, en un esfuerzo por dar autonomía a la región de Donbas, se encontró con violentas protestas callejeras y acalorados debates en el parlamento. Los acuerdos de Minsk tenían apenas un 12% de consentimiento ciudadano.

Luego, Rusia se ha convertido en uno de los países garantes del acuerdo como proveedor de dinero y ejército a las milicias prorrusas con el argumento de que el ejército ucraniano lo ha rearmado.probablemente con apoyo extranjero para silenciar las voces de la independencia.

Con las crecientes tensiones entre los prorrusos respaldados por Rusia y los ucranianos, surgió un nuevo actor antiguo: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar occidental creada para enfrentar a la Unión Soviética, no fue desmantelada cuando el Bloque Socialista. dejado de existir.

La preocupación del gobierno ruso se debe en gran medida a la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, y esta desconfianza se ha traducido en una movilización masiva de tropas y material militar hacia las fronteras, lo que hace que Estados Unidos y algunas potencias europeas sospechen que invadir Ucrania es prácticamente seguro.

El conflicto cotidiano ahora está marcado por docenas de declaraciones recíprocas, a menudo repetitivas y contradictorias, con la población civil tanto en la región de Donbas como en el resto de Ucrania temiendo lo peor.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha insistido en que no tiene planes de atacar a su vecino, pero está insatisfecho de que Estados Unidos y cualquier otra potencia occidental aún no le hayan dado un compromiso por escrito de Ucrania para no ser parte de la Alianza Atlántica.