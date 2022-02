Represión policial a joven descendiente afro está causando indignación en Estados Unidos

Acusan a la policía de trato desigual a los jóvenes por prejuicios racistas.

LAparición de dos policías para iniciar una pelea entre un joven blanco y un afroamericano dentro del centro comercial de estados unidos causo indignacion aa investigación policialentre llamadas a condenar lo que condenan como “trato racialmente desigual”.

El hecho se difundió en las redes sociales luego de que se subiera un video a la plataforma Storify, que luego fue difundido por ABC, CBS y CNN, que muestra una trifulca entre dos adolescentes en un centro comercial de Bridgewater, un suburbio de la ciudad de Nueva York.

🚨 TW: Un niño negro de 14 años esposado por la policía durante treinta minutos después de una pelea a puñetazos con un niño blanco. El estudiante blanco no fue arrestado. ver por ti mismo pic.twitter.com/ThJPQG5fYo – Benjamín Dixon (@BenjaminPDixon) 16 de febrero de 2022



en video hecho por transeúntes – porse ve a los menores discutiendo y golpeando, poco antes de que lleguen dos policías y pongan fin a la pelea, esposando y tirando al suelo solo a un joven afrodescendiente mientras el hombre blanco estaba sentado en el sofá.

El oficial de policía coloca su rodilla sobre su espalda mientras él yace en el suelo y lo esposa.

“Básicamente, me tira al suelo y luego uno de ellos me pone la rodilla en la espalda y me ponen las esposas”, dijo a ABC un joven que se presentó como Kye.

El video no muestra el resto del arresto o lo que le sucede al objetivo que no fue arrestado.

La policía de Bridgewater reconoció en Facebook que el video “irritó a los miembros de nuestra comunidad” y prometió investigar lo sucedido.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, condenó la acción policial.

“Aunque la investigación aún está reuniendo hechos sobre este incidente, estoy muy molesto por lo que parece ser un trato racialmente dispar en este video”, escribió en Twitter.

El racismo policial es un tema candente en Estados Unidos, donde la comunidad negra se enfrenta a un mayor riesgo por parte de las autoridades que la comunidad blanca.

Las imágenes virales de los asesinatos de George Floyd, un afroamericano, en 2020 a manos de la policía, provocaron protestas en todo el país y llamados a la reforma policial.

Steffie Bartley, directora de la Red de Acción Nacional antirracista, condenó lo que llamó “sesgo implícito” en el video de Bridgewater.

“¿Por qué el joven negro estaba esposado en el piso mientras el hombre blanco estaba sentado en el sofá como si mirara?”, preguntó en un comunicado.

Troy Fischer, CEO de Bridgewater Shopping Center, le dijo a ABC News que después de la pelea, ambos adolescentes fueron expulsados ​​del centro comercial por otros tres años.

La madre de Kye, Ebone Husain, quiere que ambos policías sean despedidos de la fuerza policial, mientras que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que su gobierno estaba “decidido a aumentar la confianza entre las fuerzas del orden y las personas a las que sirve”.