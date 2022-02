Para la Defensoría del Pueblo porteña, las tarifas deben tener en cuenta los ingresos de los usuarios

La Defensora del Pueblo bonaerense, María Rosa Muiños, dijo que se necesitaba una segmentación “más compleja” de las tarifas eléctricas, teniendo en cuenta, por ejemplo, tus ingresos además de la ubicación geográfica de los usuarios.

Así lo afirmó Muiños en diálogo con Télam luego de asistir a audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE)donde se presentaron las propuestas tarifarias para el 2022.

“La segmentación debe cruzarse con otras variables, no solo geográficas. Si bien somos conscientes de la división norte-sur de Buenos Aires y sabemos que hay barrios con mayor poder adquisitivo, también entendemos que hay bonaerenses y bonaerenses que viven en las zonas más ricas de los barrios, pero no tienen el mismo poder adquisitivo que sus vecinos”, dijo Muiños.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo también consideró que se debe evaluar un “sistema más flexible” para la tarifa social, donde las personas puedan exponer su situación y eventualmente solicitar “excepciones”.

“Creemos que la tarifa social debe tener parámetros muy flexibles y una escucha activa por parte del ENRE”, dijo.

Por otro lado, propuso incluir una “categoría especial” para los “usuarios electrodemandantes”, es decir, aquellos hogares que dependen de la electricidad para calefacción, cocina o agua caliente.

“La ciudad lleva varios años construyendo en Buenos Aires edificios aprobados por el gobierno, cuya única fuente de energía es la electricidad. Eso encarece la cuenta y encarece la vida cotidiana. Si no tienen luz, no pueden”. No cocine ni brille”. estufa”, dijo.

Por otra parte, argumentó que las empresas distribuidoras de energía estaban “en condiciones” de mejorar la calidad del servicio más allá de los aumentos tarifarios.

“Creemos que pueden hacer las inversiones necesarias para mejorar el servicio, y si se requiere el aumento, sería razonable que lo pague un usuario que pueda pagarlo”, dijo. él dijo.

Agregó que la “suposición” de que los aumentos son para inversión “no se ha materializado”.

“Con Mauricio Macri como presidente hemos visto un aumento de hasta un 7.800 por ciento y nos damos cuenta que eso no se ha visto reflejado en la inversión de la empresa en la mejora del servicio. Si hay un aumento y no se invierte, ¿qué garantías vamos a revertir? .”

Finalmente, dijo que el Defensor del Pueblo asiste a una audiencia, “para proteger el derecho de los bonaerenses y bonaerenses a un buen servicio, algo que no tienen desde hace unos 20 años, especialmente de Edesur”.