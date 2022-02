“Fueron mujeres que me inspiraron a hacer música”

Video oficial, ya no quiero Kief VER VIDEO

Sofía Ferrari, mejor conocida como “Kiefa”, es una cantante y compositora argentina que lanzó este jueves el nuevo sencillo “Ya no quiero”, acompañado de un video musical que filmó y editó. chico peco. Esta canción, que se suma al repertorio de la artista, habla de las relaciones tóxicas y de las vicisitudes y confusiones que trae consigo este tipo de vínculo.

kiefa en diálogo con Télam define esta nueva canción como “un antes y un después en mi forma de componer y mi forma de experimentar”porque Esta es la primera vez que ella misma produce la canción. “Comenzó con un asunto financiero porque la producción musical es muy costosa. Pero cuando te metes, tienes la energía y las herramientas, puedes poner tu talento y lograr aprender a producir”. máximo (dice) Me ayudó con sus ideas para terminar de una vez. Es genial que alguien con quien tienes una filiación musical te pueda asesorar y ayudar”.

Espectáculo con toda la banda presentando su último EP, “Acción”, en el Club Cultural Matienzo (cortesía de Brad Borja)

Ferrari cogió la guitarra desde muy pequeña y fue el primer instrumento que aprendió a tocar, su primer acercamiento a la música y con el que se siente bien a la hora de componer: “Desde que aprendí a leer y escribir, he estado escribiendo mis canciones y capturando lo que está pasando conmigo. Recuerdo una canción que escribí cuando tenía cinco años y se llamaba ‘Mi canción favorita’ y era sobre mi mamá dándome una cinta y la perdí y lloré. Ya he escrito lo que me pasó. Con la guitarra fue amor a primera vista. Tenía seis años, empecé solo, me siento como mi extensión. Siempre funcionó”.

Parte de su personalidad es seguir jugando como cuando era niña, jugar con la música sin perder la profesionalidad y determinación que la caracterizan. Se permite la experimentación para seguir encontrando el sonido que lo identifica. Así que en el caso del videoclip de “No quiero”, aparece su sonrisa actoral, un poco como una forma de darse el lujo de ser juguetona frente a la cámara. Admitió que siempre tuvo el sueño de “actuar en una película” y que “le encanta el proceso de acostumbrarse a estar frente a las cámaras, interpretarse a sí misma, pero al mismo tiempo ser medio personaje en mis videos musicales”.

A los 27 años su discografía ya cuenta con dos EPs, “Instante” (2019) y “Acción” (2021), tanto con sonido r&b como sin osso. Sin embargo, los dos EP tienen sonidos diferentes. Tal vez sea porque Kiefa supo explicar y acompañar los matices y cambios que el género había adoptado durante los años de la pandemia.

En “Addiction”, estrenada el año pasado, la cantante se atreve de vez en cuando a rapear y coquetear con el trap y otros géneros de la música urbana, sin quedarse exclusivamente en la zona del r&b, lo que demuestra que es artista versátil y que puede y quiere todo.

Porque de eso se trata Kief, aunque hace música de ciudad, sus influencias desde muy joven van desde el rock Spinette o Guns and Roses, pasando por reinas del pop que movían caderas en MTV, hasta Alanis Morisette y Amy Winehouse con su personalidad y voz única.

“A mi Siempre me ha gustado bailar, y cuando era pequeña, estaba encerrada en mi habitación todo el día y bailaba para Beyoncé y Shakira”.Kiefa recordó con una risa.

“Casi siempre fueron las mujeres las que me inspiraron a hacer música”.reflexionó el cantante. “Siempre me ha gustado el estilo de Amy de estar sola con la guitarra, la ola de jazz, el uso de acordes de jazz en sus canciones”.

Kiefa: “Casi siempre fueron las mujeres las que me inspiraron a hacer música” (Cortesía de May Becerra)

En cuanto al panorama nacional actual, elogió a la artista ‘Moah’ como “la que lo hace más orgánico” y a ‘Lara91K’ como la artista que “encontró su sonido, su impronta personal”.

Estas influencias, inspiraciones y admiraciones hacen que esta joven artista pueda cambiar sus estilos y composiciones, porque se adapta a todos los géneros y se mueve libremente con todas las cajas que quiera.

Para este año 2022quiere soltar Kief “Nuevas canciones, lanzar shows en vivo, salir a tocar, hacer todo lo que puedas, expandirte. Aprovecha que ya puedes tocar en vivo “después de parar durante meses de aislamiento. Mientras tanto, seguiremos escuchando dos EP y singles que puedes disfrutar en Spotify, y bailando al ritmo de los videos de YouTube, sabiendo que Kiefa despega para volar alto.