Pese a la negativa de Trump, Biden superó récords de visitas a la Casa Blanca

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aprobó el traslado del registro de visitantes de la Casa Blanca durante el día del ataque al Capitolio a una comisión parlamentaria que investiga los hechos, pese al rechazo de su antecesor Donald Triunfo.

El magnate republicano le aseguró tales archivos estaban sujetos al “derecho del Director Ejecutivo”una disposición legal que otorga al presidente el derecho de mantener en secreto ciertos documentos por el bien del país.

Pero Biden se opuso a este privilegio y ordenó la publicación de los registros. 6 de enero de 2021, día del ataque a la sede de la legislaturay en otros días, según una carta enviada por la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, al director de los Archivos Nacionales, David Ferrier, el martes por la noche.

“El presidente concluyó que el ejercicio de los ‘privilegios ejecutivos’ no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, no está justificado”.Remus dijo en una carta solicitando que los registros sean enviados a la comisión en un plazo no mayor a 15 días, informó Europa Press.

Remus explicó que se había acordado con el Comité Legislativo tratar de manera especial la documentación que pudiera contener material sensible de seguridad nacional -uno de los argumentos de Trump para evitar la difusión de estos archivos- que no debe ser manejada al exterior. CNN.

La decisión de Biden, dijo el abogado, es parte de la política de transparencia de la Casa Blanca, que “publica registros de visitantes mensualmente, con excepciones limitadas”, a diferencia del gobierno de Trump, que ocultó la documentación alegando posibles “riesgos de seguridad nacional” y en favorecer la “Privacidad” de los visitantes.

La información en cuestión refleja las entradas y salidas de personal fuera de la administración Trump de la Casa Blanca, así como todos los demás Citas y negociaciones celebradas en el contexto de la crisis el 6 de enerocuando una turba de partidarios de Trump irrumpió violentamente en el Capitolio, dejando cinco muertos.

La comisión parlamentaria que investiga estos hechos espera que estas listas aclaren el papel del expresidente y su séquito en el allanamiento.

El líder republicano y sus asociados están envueltos en una guerra de desgaste con este comité especial de la Cámara de Representantes, compuesto en su mayoría por demócratas.

Los legisladores tienen la intención de publicar sus hallazgos antes de las elecciones parlamentarias del próximo otoño, en las que los republicanos podrían recuperar el control de la Cámara y enterrar sus puestos.