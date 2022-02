Muere la expareja de Ricardo Fort y la Fiscalía investiga si se trató de un suicidio

Gustavo Martínez fue socio de Ricardo Fort.

La expareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutora de sus hijos Gustavo Martínez falleció este miércoles tras la caída del 21. en el barrio porteño de Belgran, y aunque se creía que era un suicidiola justicia investiga los hechos, dijeron fuentes policiales.

y 4.15 cuando personal de la Comisaría de Barrio 13 A de la Policía Municipal se trasladó a un edificio en la calle Sucre 1900 de la comuna de Belgrano. El guardia de seguridad llamó al 911 del edificio para informar que la persona se había caído del piso 21.

Al arribar al lugar junto con el personal del SAME se confirmó la muerte del hombre, identificado como Gustavo Martínez, ex socio de Fortquien cuidó de sus mellizos cuando un ex empresario y mediático murió en 2013.

Fuentes policiales dijeron a Télam que uno de los hijos de Fort dijo que Martínez llevaba varios días deprimido porque él y su mellizo cumplirían la mayoría de edad en pocos días.

Martínez tenía a los hijos de Fort bajo cuidado legal.

El joven también dijo a los investigadores que Martínez había mencionado que quería tirarse por el balcón y que no sabía si estaba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según fuentes locales, no había señales de violencia o desorden, y se podía ver que uno de los balcones que daba a la calle Sucre y al cuarto de Martínez tenía una red de seguridad.

El caso es intervenido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 59, a cargo de Laura Belloqui, y ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios para esclarecer los hechos bajo el pretexto de “investigar las causas de la muerte”, como de rigor en este caso.