Tuvieron cáncer infantil y difundieron el mensaje de esperanza: “La curación es posible”

En vísperas del Día Internacional del Cáncer Infantil los jóvenes que tuvieron cáncer en la pubertad hoy ayudan a los niños en tratamiento contra el cáncer muestran que “la recuperación también es posible”, mientras que los expertos han afirmado que Con una detección precoz, el 72% de los casos se curan con un buen pronóstico de supervivencia.

“De repente el mundo se detiene”, dice Lucila Acosta al recordar el día que le diagnosticaron un cáncer de ovario maligno a los 15 años. “No entendía nada y estaba muy asustada porque estaba en un estado óptimo de salud”, explica Télam, una joven.

Hoy, a los 30 años, Lucila es profesora de matemáticas, vive en el barrio bonaerense de San Cristóbal y Es miembro del grupo Generación Vida, que ayuda a niños en tratamiento oncológico ya sus familias.

El grupo de jóvenes está formado por ex pacientes que se conocieron en la Fundación Natalí Dafne Flexer, que Lucila describe como un “oasis” en medio del tratamiento.

“Organizamos actividades y eso es bueno porque sientes que puedes hacer algo por los que pasan por lo mismo, ya sea compartiendo experiencias o armando juegos que los distraigan”, dice la joven, al resaltar la importancia de contar sus historias. padres que “la curación también es posible”.

La historia de Emanuel Martínez (30), quien superó la leucemia en su adolescencia, también demuestra que el cáncer infantil se puede curar.

Las enfermedades oncológicas más frecuentes en la infancia son varios tipos de leucemia aguda o cáncer de la sangre con un 37,2% del total de casos, seguidas de los tumores cerebrales y los linfomas.

Varios tipos de leucemia aguda o cáncer de la sangre son los cánceres infantiles más comunes con un 37,2% de todos los casos, seguidos de tumores cerebrales y linfomas, pero cuando Emanuel fue diagnosticado a los 14 años, yo no lo sabía.

Hoy, sonríe al recordar el día que fue por primera vez a la Fundación Flexer, ingresó a un laboratorio de computación y escribió “leucemia”.

“Empezó a cargar tanto la barra del costado que no empecé a leer bien desde el principio, corrí la barra y todas las definiciones eran muy técnicas, hablaban de plaquetas, hematocrito y no entendía”, Emanuel le dice a Télam, que vive en Buenos Aires, que está casado y trabaja en su imprenta.

“Para mí el tema del cáncer no estaba en el centro de atención, cuando el médico me dijo que tenía leucemia lo único que me preguntaba era si se podía curar”, recuerda, asegurando que si el médico decía que sí, tenía “ haz lo que te dijeron.” , para perforar y perforar “.

Luego de dos años de tratamiento combinando quimioterapia oral e intravenosa en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pudo recuperarse de la enfermedad. pero siguió asistiendo a la Fundación y hoy es un integrante más del grupo Generación Vida.

En nuestro país, el pronóstico de supervivencia a tres años en niños con cáncer es del 72%, según el registro oncopediátrico del Hospital Argentino (Roha).

En diálogo con Télam, Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de Oncología y Hospital Garrahián, aseguró que los cánceres infantiles son “altamente tratables”. hacer las cosas bien con detección temprana, tratamiento adecuado y buen seguimiento”.

El cáncer en niños es un grupo de enfermedades con una frecuencia muy baja, y en Argentina la tasa de incidencia se mantiene estable con 1.300 a 1.400 casos nuevos por año, dice Roha.

El hecho esencial es que El 80% de los pacientes oncológicos pediátricos son tratados en hospitales públicos y el 40% de ellos son atendidos en el Hospital Garrahan, que atiende aproximadamente 520 nuevos pacientes al año.

En cuanto a las diferencias con el cáncer del adulto, “Los tumores de los niños son embrionariostienen que ver con el desarrollo de tejidos, órganos y factores genéticos constitutivos que facilitan la aparición, pero que son difíciles de prevenir o detectar con antelación”, explicó Zubizarreta.

Comentó: “Son repentinos y muy sensibles a la quimioterapia, lo que los hace particularmente curables”.

Por ello, la doctora enfatizó el papel de los pediatras en el reconocimiento de las neoplasias malignas en la primera consulta, y también pidió a los padres estar atentos a los cambios que están experimentando los niños.

En cuanto a los lineamientos para la detección, diagnóstico y tratamiento, en octubre pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Oncología Pediátrica.

Entre los puntos sobresalientes está que La salud pública, los servicios sociales y los servicios prepagos deben brindar una cobertura del 100% de los beneficiosAl mismo tiempo, el estado nacional debe proporcionar asistencia financiera por el monto de la asignación universal para un hijo con discapacidad.

Sobre el proyecto de Zubizarreta, dijo que el contenido es “bueno” pero que hay que agilizarlo, y explicó que agilizaría la entrega de algunos partos que a veces se retrasaban, como las endoprótesis.

“La conexión es que todos somos sobrevivientes”, dice Emanuel, y explica que en sus reuniones con sus padres se dio cuenta de que “el concepto de cáncer muchas veces es muy negativo o sinónimo de muerte, pero lo más importante es la esperanza. podemos curarnos a nosotros mismos”.

Lo mismo dice Lucila, que advierte sobre la importancia de cuidar a los niños y adolescentes a medida que avanza la enfermedad: “Hay que tener paciencia y las cosas se pueden hacer más. Tampoco hay que tener a los niños en una caja de cristal”.

Por otro lado, ambos Coinciden en la necesidad de abordar la salud mental tanto durante el tratamiento como tras el alta.

“Fue muy difícil para mí hace unos años porque estaba enojada, me pareció muy injusto”, admite Lucila, aunque ahora cree que esta experiencia le ha permitido aprender a disfrutar de lo simple.

Concluye: “Es un renacimiento, lo estoy aprovechando al máximo porque sé lo que significa estar a punto de no aprovecharlo”.