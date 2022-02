La oficina anticorrupción abrió una investigación sobre el escándalo Michetti-Alonso

Director de la Oficina Anticorrupción (OA) Félix Crouseste martes confirmó que había pedido a los funcionarios autorizados que lo hicieran “revelar información” sobre auditorías en las que el exvicepresidente Gabriela MichelováUsted pregunta laura alonsliderando a la organización durante el gobierno de Cambiemos a interceder y desmarcarse de la investigación gabriel pinoquien era amigo cercano del entonces jefe del Senado.

“Le pedí a los funcionarios que divulguen información sobre los hechos que estarían asociados a esos audios de Michetti con Laura Alonso”, dijo Crous en declaraciones a El Destape Radio.

Croux creyó que las grabaciones se referían a “las actividades de la oficina” que encabeza, y así lo confirmó ya tiene “alguna documentación en el estudio”mientras que se está analizando mayor información sobre los hechos consignados en dichas actas, publicadas ayer por diversos medios de comunicación.

“Laura, necesito que conozcas a mi amigo que trabaja conmigo y también es un hombre de confianza. Lo conozco desde hace mucho tiempo. él.”Michetti argumenta en uno de los sonidos que han aparecido.

A fines de octubre de 2017, Clarín señaló en una nota que OA había condenado a Anses por destinar 118 millones de pesos a publicidad entre 2010 y 2015, y la información detalló que Pino, como gerente de la organización, prefería la publicidad. mediante la emisión de concursos “urgentes”.

Como resultado, OA, encabezada por Alonso, inició una investigación sobre el incidente que involucró a Pino, quien en ese momento era un agente de prensa afiliado a Michetti.

“La verdad es que no tiene nada que ver. Simplemente no lo condena. Obviamente no quiere que lo nombren, porque la verdad es que es una absoluta injusticia”. “Michetti comenta a Alons.

Y en ese sentido, el exvicepresidente insiste: “Entonces, por favor, avíseme si lo puede ver en la cafetería o el lunes un rato, el sábado, pero lo antes posible. “

Para Crous, lo que se transmitía en esa cinta “Es una situación anormal y las características de esta situación dependerán de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa”.

“Quiero tener mucho cuidado porque no quiero pensar en abstracto, y aunque algunas grabaciones de audio han sido muy difundidas, en mi caso particular me gustaría tener más información que también vincule claramente las situaciones allí mencionadas. Crous enfatizó.

Esta no es la primera vez que se conoce este tipo de manipulación desde Michetti ya que en 2020 le manifestó al jefe de la Unidad Especial de Investigación (EUSR) de la AMIA, Mario Cimadeville, sus preocupaciones sobre la investigación al exfiscal José Barbaccia por una denuncia estatal.

“Escúchame una cosa. Encontré que la investigación de José fue muy mala y que… el problema pasó por ti, pero no estás actuando como nos dijiste. ¿Me puedes explicar eso?” Michetti le dijo al radical. Cimadevilla.

El exsenador dejó el Departamento de Justicia luego de un escándalo que significó que la denuncia del gobierno no acusara a los exfiscales Barbaccio y Eamon Mullen en el proceso de encubrir un ataque a la reciprocidad judía el 18 de julio de 1994.