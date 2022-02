Gerardo Morales: “Es un país muy injusto, tenemos que discutir el tema federal”

Morales se refirió a los subsidios estatales injustos entre el AMBA y las provincias. Foto: Archivo

El gobernador de Jujuy y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, confirmaron este lunes que es “muy injusto” que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “reciba subsidios que no están recibiendo el interior” del país, llamaron a replantearse el “problema federal” y Reconoció que en Hay “diferencias” sobre este tema.



Morales discutió así el nivel de subsidios que recibe la ciudad de Buenos Aires para el transporte público de pasajeros como parte de una discusión entre la administración de la capital federal y la administración nacional.



“Somos parte del Norte Grande. En AMBA reciben subsidios que nosotros no recibimos en el interior. AMBA paga pasaje 18 pesos y nosotros pagamos 50 en transporte. En energía, AMBA paga cinco veces menos por luz”. de lo que pagamos tierra adentro. Lo mismo con el agua”, dijo Morales. de Radio Mitre.



Añadido por: “Este país es muy injusto. Entre Escobar y La Plata, en esa franja, que es toda el área metropolitana, está el 56% del trabajo formal de toda la República Argentina”., el 80% de las ventas de Mercado Libre se realizan en el área metropolitana. Es muy injusto, tenemos que discutir el tema federal”.



“Querían plantearlo en la mesa Juntos para variar. Les pedí que no plantearan el tema porque tenemos diferencias. Yo vengo del interior profundo del país, donde tenemos que pagar 11 millones de BTU por el gas que importamos a Bolivia, mientras que el centro y sur del país paga $3,5”, agregó.



En una reunión celebrada el jueves en Olivos entre los presidentes de los partidos que forman la coalición opositora, el tema de los subsidios al transporte fue parte del debate, pero Rodríguez Larreta no obtuvo el apoyo que deseaba de sus socios de coalición.



El alcalde de Buenos Aires ha buscado el apoyo de sus socios de JxC ante una disputa con una nación que analiza el traslado de subsidios y tarifas a la ciudad para grupos que orbitan la capital federal y un total de 32 líneas de pasajeros.



Morales volvió a distanciarse de Rodríguez Larreta en los subsidios. Foto: Archivo



Como supo Telem cuando se planteó el problema en la cumbre JXC, Varios referentes del interior le han dicho al presidente del Gobierno bonaerense que no se va a sustentar el tema porque un pasaje de colectivo en Capital Federal cuesta 18 pesos y un promedio del interior es de 50 pesos.



Algunos entrevistadores le dijeron a Rodríguez Larrett que el sistema de subsidio al transporte era injusto, que el AMBA históricamente se había beneficiado y que era necesario tener una visión más federal del problema.



Rodríguez Larreta cuestiona esta posible eliminación de subsidios al señalar que se trata de “un ataque más del Gobierno Nacional contra la Ciudad de Buenos Aires”.



Este lunes, Morales reconoció públicamente lo que se discutía a puerta cerrada en la cumbre opositora.



Para Morales, “además de la macroeconomía, hay que mirar al país real y hay que tener un plan de gobierno federal, productivo, desarrollista, que se enfoque en la pequeña y mediana empresa, los productores, la pequeña empresa, el campo, la pequeña industrias



“Nosotros no tenemos nada que ver con la idea de Albert Fernández, menos con La Cámpora y menos con el kirchnerismo, pero hay un punto en el que tiene que haber un plan de inversión que tiene que durar 20 años y ser continuado por todos los gobiernos, porque yo Creemos que los problemas estructurales de la economía se van a atender desde la periferia hacia el centro”, dijo el presidente jujeño.



Si bien apoya la eliminación de subsidios a la ciudad de Buenos Aires, lo que calificó de “hacer justicia”, Morales buscó desvincularse de la posición de Gobierno nacional y aseguró que debe tomar la misma postura con respecto a otras jurisdicciones, ya que también dijo en la radio CNN.



La visión de Morales sobre los subsidios no se limitó al transporte, sino también a la energía y el agua, pues considera que “la mayoría de los subsidios se concentran en el área metropolitana”. Por ello, consideró que “el Gobierno debe tratar a todos por igual y que haya una parte más justa de los subsidios para toda la República Argentina”.



Agregó que “es mucho más fácil gobernar la ciudad de Buenos Aires. Hay que ordenar un tema que son los conflictos, los cortes de calles, la violencia, que son temas no resueltos no solo para la CABA, sino también para el AMBA. No sé si decirme la verdad sobre la injusticia en el precio del transporte trae más o menos votos, pero la verdad es la verdad”.