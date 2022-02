Estudiantes tucumanos cumplieron su sueño de aprender sobre el mar

“Los niños y niñas están cumpliendo uno de sus sueños”, dijo la secretaria del colegio. (Foto por Moritz Alejandro)

Alumnos del Calchaquí Mountain College de Tucumán, acostumbrados a montar a caballo o a dar clases durante varias horas, lograron cumplir su sueño de viajar a la costa atlántica de Buenos Aires para explorar el mar como parte del Programa de Educación Turística del Ministerio de Educación Nacional. turismo.

27 alumnos de la escuela 350 de San José de Chasquivil viajaron al complejo hotelero bonaerense Chapadmalal, ubicado a 26 kilómetros de Mar del Plata, y luego de disfrutar casi una semana de playa y mar, comenzaron este lunes a regresar a Tucumán Una parada especial en Buenos Aires, donde conoceremos los estadios de los clubes River Plate y Boca Juniors y la mega exhibición Tecnópolis.

(Foto por Moritz Alejandro)

“Los niños y niñas están cumpliendo uno de sus sueños de tocar el mar, un deseo que nació de la maestra Pilar Bellido, quien los vio crecer y soñó que podían viajar a la costa atlántica para cumplir ese deseo. Dijo Eliana La Madrid, secretaria del colegio en declaraciones a Télam.

Y agregó: “Me siento muy satisfecho cuando los veo sonriendo y jugando en la playa. Son muchachos que sacrifican mucho todos los días para aprender y entrenar en la escuela a la que llegan a caballo o a pie entre las 3. 8 horas, dependiendo de donde vivan, en lugares donde no hay caminos ni rutas, donde muchos de ellos tienen que cruzar el mismo río 20 veces”.

(Foto por Moritz Alejandro)

La directora María de los Ángeles Saavedra Ybarra dijo sobre el viaje: “Este viaje comenzó el domingo (la semana pasada) cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea nos llevó desde el Valle Calchaquí hasta el Aeroclub Horco Molle y de allí en bus hasta el Hotel Bicentenario, donde Social Desarrollo les entregó una mochila con kit de playa: red, chancletas, barbijos, juguetes y bloqueador solar.

“Al día siguiente hicimos un viaje a la costa atlántica para hacer realidad el sueño, gracias a la acción coordinada de los Organismos Nacionales de Educación, Turismo y Deporte y las provincias bajo la órbita del Gobernador Tucumán (Osvaldo Jaldo)”, señaló. dicho.

(Foto por Moritz Alejandro)

Y agregó: “Llegamos a Chapadmalal y nos estaban esperando todos los docentes y coordinadores del programa de turismo educativo”.

“Estamos viviendo algo único y hemos visto la felicidad en los rostros de los muchachos desde que llegaron”, dijo Saavedra Ybarra.

(Foto por Moritz Alejandro)

El lineamiento escolar indicaba que “el lunes paramos en Buenos Aires y el martes nos llevamos a Boca y River Fields y Tecnópolis y luego salimos para San Miguel de Tucumán”.

Rodrigo, uno de los chicos que integró la comitiva que viajó a Chapadmalal, dijo a Télam: “Estoy muy feliz, muy agradecido con la gente que hizo este viaje. Conocemos el mar, la arena y la geografía de este lugar”. , agregó: “Es nuevo y una experiencia única. Es más de lo que esperaba. No es lo que imaginaba”.

(Foto por Moritz Alejandro)

“A pesar de que voy al agua de vez en cuando y jugamos al fútbol en la arena con mis compañeros, tengo tiempo para hablar con mis padres y decirles que estoy bien, que estoy feliz”, subrayó. .

Juan también le agradeció la oportunidad de conocer el mar: “Al principio le tenía miedo, pero ya no y me gusta”, confiesa, y agrega que “afortunadamente mis padres se animaron a enviarme y hoy am Todo es demasiado. agradable, agua salada, arena, todo es genial “.

(Foto por Moritz Alejandro)

Todo es también “maravilloso” para Miguel. “No me imaginaba que sería así. Me gusta el mar, el paisaje, los juegos, la comida, estoy feliz y muy agradecido de estar aquí”, dijo.

El grupo de alumnos de una escuela rural de Tucumán que finalmente conoció el mar son parte de los 2.000 niños y niñas que disfrutaron este verano de las unidades turísticas Chapadmalal y Embalse (en Córdoba) como parte del programa nacional de turismo educativo.

(Foto por Moritz Alejandro)

“Este programa es una propuesta pedagógica que busca abrir una escuela y convertirla en una escuela que viaja y viene a aprender en diferentes contextos, en diferentes escenarios. Hemos armado un proyecto pedagógico basado en la cultura de cada comunidad y provincia”, añadió. explicó Télam Bárbara Ruiz Díaz, integrante del equipo de coordinación del programa, quien dijo que funciona durante las vacaciones de verano e invierno enfocado en la recreación, el juego y las artes.

Tras lamentar que este proyecto “desapareció en 2015” durante el gobierno de Mauricio Macri, la coordinadora enfatizó que “estamos muy contentos de que se haya vuelto a implementar, entonces todas las escuelas públicas de Argentina están viajando y dicen que es un derecho saber”. el país.