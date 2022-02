Canadá restringe los controles de coronavirus en sus fronteras tras las protestas

Protestas de camioneros duran 18 días y bloquean la capital y puentes fronterizos. Foto: AFP

El gobierno canadiense anunció este martes restricciones a los controles de coronavirus en sus fronteras, más de dos semanas después de que comenzara la movilización, que desencadenó fuertes protestas, la renuncia de un jefe de policía de Ottawa y escasez de energía. El primer ministro Justin Trudeau.



“Es hora de ajustar nuestro enfoque. Hoy estamos flexibilizando las medidas fronterizas”, dijo el ministro de Salud, Jean Yves Duclos.quien señaló que había dejado de aplicarse el requisito de presentar una prueba PCR para el ingreso a territorio canadiense, señaló la agencia AFP.



“Estos cambios son posibles no solo porque el pináculo de la variante Omicron ha pasado, sino porque los canadienses de todo el país escuchan a científicos y expertos, se adhieren a las medidas de salud pública y toman medidas para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus seres queridos”. “afirmó.



El gobierno también ha cancelado su recomendación de evitar los viajes al extranjero.



es el primero una clara señal de retirada de las demandas de los manifestantesluego de que las autoridades del país activaran este lunes poderes excepcionales para tratar de poner fin a semanas de protestas contra el rechazo a las medidas contra el coronavirus.



Las movilizaciones fueron encabezadas por camioneros que paralizaron la capital, Ottawa, y bloquearon cruces fronterizos vitales con Estados Unidos.



Este martes también El jefe de gabinete de Ottawa renunció después de recibir críticas por realizar protestas contra las vacunas que llevaron a Trudeau a declarar el estado de emergencia por primera vez en la historia del país. un poder que otorga al gobierno amplios poderes para restablecer el orden y que sólo puede ejercerse en caso de “crisis nacional”.

Trudeau cede ante los manifestantes. Foto: Archivo





Los comentarios en su contra se han intensificado a raíz de los bloqueos protagonizados por manifestantes, incluidos muchos camioneros.



El anuncio de Sloly se produjo después de que Trudeau anunciara ayer que asumiría los poderes de emergencia tras una reunión a distancia con los líderes provinciales.



La decisión dividió a la junta, y aunque algunos gobernadores apoyaron a Trudeau, como el primer ministro conservador de Ontario, Doug Ford, al menos los de Quebec, Alberta y Saskatchewan advirtieron que no estaban de acuerdo con las medidas de emergencia porque “el clima social no ayudaría”.



La llamada “Caravana de la Libertad” canadiense, que inspira una nueva ola de protestas en varios países europeos y en Australia y Nueva Zelanda, comenzó a finales de enero ante el enfado de los camiones que debían ser vacunados contra la Covid. -19, 19, hacerse la prueba o aislarse para cruzar la frontera con los Estados Unidos.



Las protestas obtuvieron el apoyo de extremistas de derecha y ciudadanos armados en Canadá y Estados Unidos en Fox News, conservadores como el expresidente Donald Trump y camioneros que estaban considerando una nueva protesta en marzo.



La decisión de Trudeau se produjo horas después de que el gobernador Ford anunciara que Ontario aboliría el requisito de que las personas muestren las vacunas al ingresar a restaurantes, gimnasios y eventos deportivos a partir del 1 de marzo. y limitaciones de aforo en el local gastronómico el próximo jueves.



Según el dirigente, las protestas, que durante semanas y hasta ayer bloquearon el Puente Ambassador, un cruce fronterizo clave entre Estados Unidos y Canadá, por donde pasan diariamente más de 40.000 pasajeros y camiones, no están detrás de la decisión. por un valor de $ 323 millones.