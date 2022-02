Victoria con sabor a derrota en el PP de Castilla y León

El PP ya no podrá gobernar solo en Castilla y León. Foto: Archivo

La histórica victoria de la derecha en su tierra, la mayoría absoluta de su candidato, la derrota del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el funeral de Ciudadanos, el techo de VOX, el regreso de la díscola Isabel Díaz Ayuso a su papel de líder de Madrid y el clima de “cambio de ciclo” hacia La Moncloa. Todo lo imaginó para la noche de este domingo Pablo Casado, líder del Partido Popular y jefe de la oposición española, que encabezó la campaña por el adelanto de las elecciones en Castilla y León, la comunidad autónoma más grande y la sexta más poblada de España. Pero todo salió mal.

Ni un triunfo histórico, ni una mayoría absoluta, ni un cambio de ciclo, ni nada.

El PP ha ganado, eso sí, en la comunidad autónoma que gobierna desde 1987, cuando José María Aznar, treintañero, arrebató el consejo a los socialistas. Pero fue una victoria reñida, casi un empate, con sabor a derrota, que dejó debilitado a Casada dentro y fuera de su partido.

El pasado mes de diciembre, el presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañueco, echó del Gobierno a sus aliados de Ciudadanos (que le dieron la mayoría en 2019, cuando el reparto de votos de la derecha permitió ganar las urnas al socialista Luis Tudanca) y quiso ganar suficientes votos para gobernar solo. . Para ello necesitaba que el Partido Popular concentrara la mayoría de los votantes de derecha y obtuviera al menos 41 escaños, que luego se redujeron. Sin embargo, después de que abrieron las urnas, los números fueron diferentes. El PP obtuvo algo más del 1% de ventaja sobre el PSOE (que ganó cuatro de las nueve provincias, el mismo número que la derecha), y con el 98,53% del total, ganó sólo 31 diputados, diez menos de los que necesitaba. Efectivamente Ciudadanos se derrumba (como está pasando en toda España), pero VOX crece del 5,5% en 2019 a más del 17% y de 1 de cada 13 eurodiputados, teniendo las llaves a la mayoría. Además, el éxito de la velada fue el éxito de las listas vecinales del movimiento independiente “España Vacía” y en especial SORIA YA, que ganó en la provincia de Soria con más del 42% de los votos y consiguió tres diputados.

¿Cómo es que Casado y Mañueco se equivocaron tanto en sus apuestas?

Todo comenzó en mayo del año pasado, cuando Ayuso derrocó las elecciones autonómicas de Madrid con una expresión cada vez más extremista, desdibujando la línea entre el Partido Popular y VOX, una formación xenófoba de extrema derecha liderada por Santiago Abascal, a la que Casado -que cambió sus estrategias una y otra vez, trató de escapar cuando se acercó demasiado. Para la derecha madrileña no sólo fue el mejor resultado en muchos años; También dejó en tercer lugar a la candidata socialista Ángela Gabilond y empujó al exvicepresidente Pablo Iglesias a dimitir y renunciar a la política activa por su escaso resultado al frente de la lista Unidas Podemos. Ayuso, entusiasmada, recibida por sus fans con los gritos del “presidente”, elogiado por los medios conservadores como una estrella del rock y convertido en estrella en ascenso de la política nacional, dijo que comienza “un nuevo capítulo en la historia de España” y soportes como el verdadero adversario de Sánchez. Detrás de él, Casado aplaudía incómodo.

Las paradojas de la política: fue su mejor y peor noche. Por un lado, celebró finalmente su victoria tras ser derrotado en dos elecciones generales y, por supuesto, en las autonómicas y europeas, por el socialista Pedro Sánchez. Pero por otro lado, la victoria no fue suya, sino de su más aterrador adversario interno, quien ya no escondió su voluntad de reemplazarlo. Aunque trató de ser triunfante, fue arrinconado.

En este contexto, anticipar las elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía (donde ya nadie sabe qué pasará) parecía una doble oportunidad: dos buenas victorias autonómicas que parecían fáciles podían tener el ansiado efecto dominó nacional y, al mismo tiempo, tiempo, resignado a la victoria de Ayus en Madrid como una más que ganó el partido naciente que él encabezaba.

En ese momento, todo indicaba que al PP le iría muy bien y sólo podía contar a su favor el PSOE, innecesario desde el inicio de la pandemia en Cataluña (2020), porque los partidos independentistas (izquierda y derecha) sumaban mayoría y impidió que El Salvador llegara al gobierno. El resto era predecible. El PP dirige Madrid desde 1995 y, aparte de la magnitud del triunfo de Ayus, no era nada nuevo. Ni siquiera la victoria de 2020 en Galicia (patria del dictador Franco, así como de Manuel Fraga y Marian Rajoy), que el PP ha conquistado desde 1990 y solo estuvo en manos del PSOE de 2005 a 2009, cuando sumó una mayoría con el Bloque Nacional Gallego. Castilla y León (donde José María Aznar, que fue presidente de la junta, inició su carrera política) es miembro del PP desde 1987, y aunque el PSOE tuvo más votos en 2019, no le permitió gobernar porque la El bloque de derecha seguía siendo mayoritario. Y en Andalucía, otrora bastión socialista, la suma del PP con VOX, que en 2018 asumió el Gobierno de Susana Díaz (enemiga interna de Pedro Sánchez), tenía muy buenas posibilidades de retención.

Pronosticar elecciones en regiones con victorias más que probables serviría entonces para darle al local un significado nacional de una secuencia de victorias que parece estar en tendencia. Por eso las cifras de este domingo fueron tan decepcionantes y ahora cuestionan las elecciones en Andalucía, donde el presidente Juan Manuel Moreno podría dimitir y no adelantarlas por miedo a otro fiasco. El balance al final son dos victorias de los enemigos internos de Casada (Ayuso y Feijóo), victorias con sabor a derrota en Castilla y León, VOX reforzado y el liderazgo de la oposición más cuestionado que nunca.

A nivel autonómico, la situación del PP era muy complicada. La única forma de que Mañueco continúe como presidente de la junta es pactando con el ultraderechista xenófobo Abascal y su candidato local, Juan García-Gallard, que aspira a la vicepresidencia. Probablemente se verá obligado a dar lo que se le pide, pero los costos se dispararían. A estas alturas, Mañueco debió preguntarse por qué no había mantenido la mayoría que tenía antes, asociada a un partido debilitado como Ciudadanos, en decadencia en todo el país, lo que no comprometía su liderazgo. Peor fue, sin embargo, la noche de Casada, que rompió todos los límites de la campaña en las últimas semanas, difundió fake news, habló de la ya desaparecida ETA, del comunismo imaginario, del conflicto catalán, y de todos los fantasmas que podían desplegarse y no , no le hizo ningún bien. Incluso en su localidad Navas del Marqués, donde acudió a hacerse fotos rodeado de vacas para defenderse con macrófagos, y la abstinencia este domingo superó el 40%, un aumento de veinte puntos.

“Hemos ganado”, han dicho de forma continua los líderes del PP desde que abrieron las urnas. Esto es técnicamente cierto, pero ellos no parecen creerlo. Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, por su parte, están en bandos opuestos y dispuestos a enfrentarse cuando llegue el momento, tienen que sonreír ante la tele, aunque no hayan ganado nada.

También Santiago Abascal, el líder de la extrema derecha, que celebró hoy como nadie. Los sucesivos errores de Casad le sirvieron en una bandeja de crecimiento creciente para VOX, una colección de xenófobos, homófobos, racistas, misóginos, antivacunas, nostálgicos de la dictadura franquista y extremistas peligrosos que ya tienen acuerdos de gobierno con el PP en Madrid, Andalucía. y Murcia.

Con la complicidad suicida del Partido Popular, el partido fundado por Abascal se convirtió en uno de los miembros más nuevos del club de los fascistas que amenazan la democracia liberal en Europa, que ya gobierna Polonia y Hungría, y gana fuerza en otros países.

Hasta hace unos años, España parecía una sana excepción.

No más.