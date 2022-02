La Mona Giménez y Rock sellaron su alianza definitiva al concluir Cosquín Rock

Ídolo cordobés se presentó por primera vez en el escenario Cosquin Rock. Foto: Eliana Obregón

Aunque siempre se ha reconocido el gran vínculo de cariño y respeto entre la estrella del cuarteto de primer nivel Carlos “La Mona” Giménez y el rock, la alianza artística entre ambas partes no se consolidó hasta la noche del domingo, cuando el ídolo cordobés Cosquín ingresó por primera vez a esta nueva escena del rock. edición, que tuvo lugar en el Aeródromo Santa María de Punilla.

La Mona ha demostrado que su espectáculo está fuera de lugar en el contexto de un festival de rock, algo que se materializa en el pulso sonoro de su banda y su agarre escénico, pero también se refleja en que lo hizo poco después del devastador set de Divided y la locura de rebote que desató Kermesse Redond.

El día que el rock levantó sus banderas en alto, también en un formato más cantado, fruto de una feliz vuelta al festival, que tuvo lugar al anochecer Fito PáezLa Mona también señaló rutas alternativas para propósitos similares.

Además de ser un festival de rock, la leyenda del cuarteto se ha movido cómodamente el comienzo de un set repleto de grandes éxitos, como “Beso con beso”, “Huella”, “Ramo de violetas”, “La Mona es la vecina”, “Marginal” o “Apóstata”.

En el momento de la versión, Cordovan publicó con “¿Por qué te vas?” y “Me está matando”, de Kapangaen una tormenta que también tuvo cambios de vestuario, gráficos llamativos y fuegos artificiales.

Al final, cuando se iba a entregar el honor con la participación de Juanse como invitado especial, alguna negligencia ensombreció un poco el resultado.

Otros invitados al final con “¿Quién se tomó todo el vino?”, que fueron el ex de Los Piojos Micky Rodríguez y el organizador del festival José Palazzo, ambos al bajo, se adaptaron al momento, pero el líder de Los Ratones Paranoicos no supo igualar su toque rockero en la guitarra con el espíritu cuartetista de la canción, provocando cierta inquietud que se agravó con la efusividad mostrada por Juans.

La escena final con Juanse corrió por el escenario con el pecho al descubierto y La Mona sorprendida por la situaciónno tuvo nada que envidiar a otros momentos extremos con el personaje legendario que tuvo la historia de Cosquín Rock con Charly García en el papel protagónico.

Así finalizó la jornada final del encuentro histórico de la música, que siguió haciendo gala de su diversidad estilística durante la jornada, aunque sobresalieron los espectáculos más rockeros.

El primer director era responsable dividido, que nada más llegar la noche le devolvió el título de “cilindro de vapor del rock” según un demoledor set repleto de clásicos y homenaje a personajes históricos del género.

La aclamada potencia del trío ha alcanzado un nivel superlativo en el set, que anticipó el show final del festival con el lanzamiento de “Sobrio a las piñas”, tema que cita la canción ¿Quién bebió todo el vino?

Entre clásicos y clásicas, desfilaron homenajes al rock argentino, con paradas en La Pesada vía “Salgan al sol”, Pappo con “Sucio y deprolijo” y, por supuesto, Sumo con un final incendiario con “Crua Chan” y “Ojo Blindado”. “.

Ricardo Molló Expresó esta devoción por los iniciadores del género local al confesar su gusto por la canción “Amapola del 66”, inspirada en esta escena.

La presentación de Divididos no tuvo descanso al repasar “Ala delta”, “El 38”, “Rasputín”, “¿Qué tal?”, “Paisano de Hurlingham” y “Haz cosas extrañas”, entre otros.

El siguiente pico del día ocurrió casi simultáneamente en el extremo opuesto, en el Escenario Sur, al anochecer. Fito Páez vivió su regreso triunfal al festival.

Su esperado y feliz regreso se produjo con un brillante espectáculo que confirmó el gran momento que atraviesa este artista.

“Hagámoslo” y “Lo mejor de nuestras vidas”, las canciones que se perfilan como el futuro clásico de su último trabajo “Los años salvajes”, fueron impecables como “El chico de la tapa” y “11 y 6”.

“¡Qué hermoso ver a todas las tribus juntas! ¡Estoy orgulloso de eso!” Dijo un rosarino al reconocer la diversidad de géneros musicales que conviven en el festival.

Comunicativo y entusiasta sobre el marco, Fito también recordó a Charly García y Luis Albert Spinetta, cuando de inmediato accedió a cambiar la camiseta que traía puesta por una camiseta lanzada por el público, la cual contenía la imagen de ambos personajes.

“Si no fuera por ellos, no seríamos nada”, admitió poco antes de lanzar su serie de éxitos que consisten en “Love After Love”, “Circus Beat”, “City of Poor Hearts”, “Roll”. mi vida” y “Mariposa Technicolor”.

Así como Skay Beilinson mantuvo viva la llama de la ricota el sábado, Kermesse Redonda tuvo la misma misión el domingo.espectáculo conducido por el ex redondos Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, el baterista Hernán Aramberri y Gonzo Palacios como invitado especial.

“Pop Animal”, “Broken and Badly Stopped”, “Hell is Charming”, “Ñam fri fruli fali fru”, “Music for Powders”, “Whole Bar” seguido de “A Few Reasonable Sticks” seguido con notable precisión y gran calidad de sonido peligro”, “Vamos las bandas” y el inevitable “Ji ji ji”, en las voces de Jorge Cabrera, Ale Kurze de El Bordo y Franco Ronchetti de Cuatro al Hilo.

La programación de este concierto en el escenario central y el horario se crearon casi por accidente, ya que este espacio estaba reservado para Rata Blanca, quien canceló su participación por casos de Covid en la banda.

Previamente, en el escenario sur fue un buen debut en el festival Grupo español Love of Lesbiancon una canción rockera al estilo Héroes del Silencio, pero más elegante.

Por su parte, en el Escenario Norte, toda la tarde, bolsa de aire demostró su famoso estilo inspirado en los largos y pirotécnicos solos de guitarra de las bandas de rock de los 70; mientras que los uruguayos de La Vela Puerca reanudaron sus adivinanzas.

El pop en sus diversas formas también hizo una fuerte declaración en este cierre de la mano de Miranda!, Bándalos Chinos, María Becerra y Natalie Pérez, por citar casos muy dispares.

Por su parte, al igual que el sábado, India estuvo presente Mató a un policía motorizado, este lugar se llenó el último día fantasmasque sufrió cambios de programa en el último momento y pasó de actuar a las 22.10 horas a cerrar uno de los escenarios, pasada la medianoche.

Se destacó en “La Casita del Blues” Javier Malosetti & La Colonia, Déborah Dixon & Patán Vidal y Sarco; mientras Vitico lo mismo hizo también en el escenario cordobés Franela.

Ritmos de ciudad sonaron en los Escenarios Nueva Tinta Bardero $, Lara91K y Fidel y Los Traperosentre otros.

Los organizadores informaron al respecto. este domingo, alrededor de 40.000 espectadores se movieron por el recintopor lo que sumaron 85 mil en dos plazos.

De esta manera, el Cosquinic Rock volvió a la actualidad luego de un único parón en 20 años, obligado por la pandemia del coronavirus; con más de 160 artistas de diferentes estilos en cinco escenarios cada noche.