El Gobierno de Bolivia se ha comprometido a respetar el “debido proceso” en el juicio de Áñez

El Gobierno boliviano confirmó este lunes que trabaja para que el juicio a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por el golpe de Estado de 2019 respete el “debido proceso” y la “observación internacional”.



“Queremos conducir la corte en las máximas condiciones del debido proceso y con supervisión internacional”, dijo el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.



“Pero lo que vemos adelante es una huelga de hambre y 160 personas entrando a una audiencia virtual para insultar y agredir”, agregó el funcionario en declaraciones difundidas por la agencia estatal de noticias ABI.



El juicio de Áñez estaba programado para comenzar el jueves pasado, pero el tribunal dictaminó que se había pospuesto hasta el miércoles debido a problemas formales de defensa, problemas técnicos y protestas provocadas por las negociaciones a distancia.



para examen -en el que, además del expresidente, están imputados siete exmilitares y un expolicía, todos de alto rango Trata de averiguar si la salida del presidente Evo Morales y su reemplazo por el gobierno interino de Áñez se llevó a cabo por un mecanismo golpista o constitucional.



“Lo que se definió (el jueves) tiene una connotación muy relevante, porque le permite al país saber cómo se llevará a cabo este proceso”.Lima preservada.

El ministro de Justicia, Iván Lima, ha confirmado que Jeanine Áñez puede ser condenada hasta a 12 años de prisión por delitos de incumplimiento y resoluciones violatorias de la constitución.

“Entendemos que el tribunal ha fallado por el bien del proceso para que no haya mala conducta y para que no ocurra que algún tribunal de apelación o constitucional pueda cancelar el juicio después”.añadió.



El ministro también lamentó el trato a los jueces que, a su juicio, están “buscando el linchamiento en los medios” porque “se han publicado sus fotos y nombres, que promocionan para ser atacados”.



Áñez, de 54 años, lleva 11 meses de cárcel y se declaró en huelga de hambre el pasado miércolespor lo que desde entonces solo ha ingerido líquidos y caramelos y su salud, según su abogada Norka Cuéllar, ha resultado “descompensada” este lunes.



“Ayer todavía estaba relativamente bien, pero ya tiene unas descompensaciones típicas de no comer desde hace seis días”, dijo Cuéllar a La Paz Página Siete.



La abogada explicó que Áñez “tenía dolor de cabeza, tenía algunos calambres y otras molestias importantes”, por lo que este lunes recibirá a su médico particular y pedirá al Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el excanciller peruano Diego García Sayán que visita el penal de Miraflores, quien llegará mañana a Bolivia.