Arabela Carreras: “Camino a Punta Colorada es una prioridad para el hidrógeno”

El gobernador pidió prioridad a la vía a Punta Colorada.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo este lunes en Viena que había pedido al presidente Albert Fernández que “Preferir el viaje a Punta Colorada, ya que será crucial para la producción de hidrógeno”, por sobre otros negocios, como el camino a Lago Escondido.

El presidente provincial legó una solicitud para construir un camino de acceso público al lago Escondido, que aún está controlado por la seguridad privada del magnate Joe Lewis.

Carreras dijo que negoció con Fernández durante viajes a Rusia, China y Barbados y “le pedí que le diera prioridad a la construcción de una carretera a Punta Colorada en la Sierra Grande, ya que será crucial para la producción de hidrógeno”.

Así lo dijo el gobernador de la provincia “Nos parece muy bien que el Gobierno Nacional esté invirtiendo en los caminos de Río Negro, y si puede aportar a los caminos rurales, sería muy bueno”.

En ese sentido, aseguró que “propondremos todas las vías que requieran inversión del Gobierno Nacional”. Según Carreras, “esta priorización debe basarse en escuchar a la ciudadanía ya los productores”.

Explicó que el gobierno de Río Negro había puesto en agenda algunos temas, como el ingreso a Punta Colorada por la Ruta Nacional 3 en la Sierra Grande, “que es un camino de ripio de 30 kilómetros que requerirá inversión del Estado Nacional”.

Un espejo de agua controlado por un magnate estadounidense.

Dijo en rueda de prensa que “esta semana llevaré a Buenos Aires el proyecto de esta vía, que es una prioridad para nosotros porque es productiva, repercutirá en el desarrollo de Río Negro”.

“La prioridad del viaje al lago Escondido está dentro de todos los viajes que se pueden hacer. Está muy bien que se haya hecho esto y que se genere acceso a la fuente de agua, pero al final El tránsito de nuestra población local no lo favorece, porque por aquí no pasa ni la producción del Río Negro ni el tránsito habitual de la población”.precisó Carreras.

Dijo que “le pedí al presidente que priorice un viaje a Punta Colorada porque sería crucial para la producción de hidrógeno”.

En ese contexto, explicó que existen otras vías prioritarias en el Río Negro, como el acceso a la zona de Trailacawe. Es el hogar de una comunidad indígena que produce y quiere expandirse al turismo, “pero no puede porque no hay camino; el proyecto está completo, no tenemos recursos para construirlo, y esta comunidad indígena lo está demandando”.

“Luego lo pondremos en un programa que el presidente pueda considerar, y luego él decidirá”, concluyó.