Marchar al lago Escondido puede ayudar a que más espacios sean “liberados para el público”

Vista del Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón. Joe Lewis quiere ser el único en disfrutar de este paisaje. Foto: Alejandra Bartoliche.

La titular del Instituto Nacional del Indígena (INAI), Magdalena Odarda, dijo que el objetivo del reclamo y la movilización, que se llevó a cabo la semana pasada en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, era “acatar la constitución”. “Distrito patagónico y “también para sentar un precedente jurisprudencial para que se puedan habilitar más lugares en el país”.

El exsenador nacional por Río Negro trabaja desde hace 17 años para lograr el “acceso libre” a los países aledaños al lago, que es utilizado por el magnate británico Joe Lewis.

En entrevista con Télam, la dependienta recordó esto La propiedad de Lewis de estas colinas provocó una demanda que comenzó en 2005 y aunque el requisito de libre acceso fue dictado en firme en 2009, la sentencia judicial aún no ha sido cumplida.

El caso volvió a la agenda el pasado domingo cuando integrantes de la Sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para el Fomento de la Cultura del Agua (Fipca), que circulaban por una vía permitida por la justicia, fueron agredidos por civiles armados correspondientes a un empresario británico.

Magdalena Odarda, Fiscal General y Directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

-Odardo, ¿cuál es el fin de reclamar la soberanía del Lago Escondido?

– Estamos luchando para hacer cumplir la constitución provincial y sentar un precedente jurisprudencial para que otros lagos ocultos que existen en todo el país puedan ser liberados para uso público. El problema de la enajenación de tierras y la privatización de ríos y lagos en la Patagonia es una situación muy común y se deriva de las políticas seguidas en la década de 1990.

-¿Cómo consiguió Joe Lewis la propiedad?

-Fue una operación que se realizó mediante triangulación fraudulenta. Todos sabemos que ningún ciudadano extranjero puede tener propiedades tan grandes en las zonas fronterizas por ley. Se estableció una sociedad anónima, propiedad de uno de los abogados argentinos de Lewis, Lisandro Allende. En 1996 se compraba un permiso en las zonas fronterizas, y cuando aparecía un ciudadano con DNI argentino lo permitían. Pero ese mismo año, la propiedad en Río Negro fue registrada como Hidden Lake Sociedad Anónima, propiedad de Joe Lewis.

-¿Cuándo se cierra el acceso a Lago Escondido?

– Lo cerraron inmediatamente. Incluso los dos puentes que cruzaban los ríos, Manzo y Escondido, fueron destruidos, y Lewis construyó sus propios puentes, donde solo permitía cruzar a las personas que él autorizaba. La residencia fue construida sobre la vía Tacuifuí, en vía pública. Hoy no existe el lago Escondido en el corredor turístico de la provincia. No se puede llegar a esos países que son Argentina.

-¿Qué condición hay hoy para tener tierra?

La voluntad política de los gobiernos provinciales siguió garantizando los privilegios de Lewis. Se declaró prescrita la responsabilidad penal de los funcionarios públicos Río Negro y del hijo del empresario, quien formaba parte de la empresa. El exfiscal Carlos Balbín solicitó al ministro (Gobierno del Interior Cambiemos Rogelio) Frigeria iniciar un operativo recurrente para devolver las tierras al estado. Respondió que no lo harían porque “el caso estaba prescrito. Balbín fue destituido de su cargo por una decisión de (Mauricio) Macri por Lago Escondido y por negarse a respaldar la cancelación de gran parte de la ex deuda de la ex Socma del Estado”. por la privatización de Correo Argentina.

-¿Cuándo comenzó el caso que ordenó el libre acceso al Lago Escondido?

-Inició en 2005 y en 2009 se inauguró por decisión judicial el Camino Tacuifuí, así como un sendero de montaña por el que se accede al lago Escondido. Esto significa que se permiten dos pasos. Uno para gente capacitada, donde es necesario completar un viaje de cuatro días para llegar al lago. El pasado domingo se produjo un incidente con manifestantes en esta vía.

Y otro es el acceso de Tacuifuí, que es un camino corto y ahora está cerrado. La gente no puede arriesgarse a cruzar este cruce, especialmente porque el río oculto es muy profundo, especialmente en este momento “.

-¿Por qué cree que no se cumple la sentencia impuesta en 2009?

-Porque se antepone el interés público y está en juego la vida de las personas que quieren llegar al lago Escondido. En la última marcha, resultó que no se podía llegar al lago. Apareció un grupo de jinetes con armas, impidiendo que estas personas siguieran caminando. Por lo tanto, ninguno de estos dos enfoques está permitido para uso público en la actualidad.

– ¿Ha habido incidentes anteriores?

-Sí, en 2019 y 2020, hubo incidentes en los que los empleados de Lewis atacaron a los manifestantes.

El expresidente Mauricio Macri y Lewis mantienen una amistad…

-Sí, por supuesto. Mauricio Macri siempre ha protegido a Joe Lewis, incluso lo defendió en rueda de prensa. Se dice que el sendero está en buenas condiciones. Por eso le escribí una carta abierta en la que lo invitaba a un recorrido a caballo oa pie y le mostraba las fotos.

-Provincia no cumple con el veredicto que garantiza el libre acceso, ¿cuál es el siguiente paso?

-La provincia no ha permitido que estos caminos sean transitables, ahora tenemos una nueva reunión de conciliación para el 9 de marzo en los juzgados de Bariloche. En él, nos ocuparemos de la modalidad de cumplir con una sentencia que ya está vigente. Es necesario establecer una vía que permita dos viajes al lago Escondido.

-¿Qué cree que sirvió la última marcha para visibilizar el problema?

-Sí. El tema se puso en la agenda y se encontró que el lago no era accesible por sendero de montaña. Hoy resultó que no es accesible por esta vía ni por la vía pública, la situación es incluso peor que hace unos años.