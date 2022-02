La estilización fue gran protagonista en la primera jornada de Cosquín Rock

Skay parecía estar en el punto más alto del día con su impresionante espectáculo.

Con Skay y Los Fakires, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Wos, Guasones y Los Auténticos Decadentes como números destacados destacó la primera jornada de Cosquín Rock, que se desarrolla en el Aeródromo Santa María de Punilla, una gran diversidad estilística, presentada en cinco etapas.

Del rock con raíces de ricotta de Skay Beilinson al diseño ceremonial de Los Decadentes; o desde el rap luchador Wos hasta las coquetas “piedras” de Guasones, el público que abarrotó el recinto tenía una gran oferta que no defraudó a nadie.

en medio del anochecer Skay parecía estar en el punto más alto del día con su impresionante espectáculo.; pero una posterior invitación a un baile colectivo por Babasónicospresentación vibrante en la tarde Caballeros o fuerte desempeño CiroPor mencionar algunos momentos, más bien presentaron una oferta que satisfizo todos los gustos.

Algo de eso ya se vio durante la tarde, cuando The Northern Stage, uno de los escenarios principales de todos los escenarios, tuvo una secuencia que consideró rock fuerte. Eruca sativa, La llegada de India al frente de este festival de la mano de He Killed y Motorcycle Police y Rap Wos.

Fue este joven personaje quien, en el último encuentro presencial de 2020, sorprendió al público con su deslumbrante aspecto, uno de los artistas que volvió a destacar, principalmente por el movimiento libre de la banda ruda de la roca. sonido para diferentes aspectos.

Mientras tanto, en el otro extremo del lugar, en el escenario sur, Turf interpretó su dance pop festivo con clásicos como “Loco un poco”, “Pasos al lateral” y “No se llama amor”, entre otros.

Pero, El primer gran ruido de público vino de la mano de los ex Redonditos de Ricot.

“Bienvenidos a Twilight Hour. Golden Hour”, dijo el legendario guitarrista y compositor poco después de lanzar su espectáculo “El Golem de la Paternal”, y luego de evaluar varias canciones de su carrera en solitario, sacudió a la audiencia mientras ensombrecía brillantemente “Ji, ji, ji”. “,” Mambo criminal “y” El pibe de los astilleros “mezclado con” Nuestro amo hace de esclavo “. Al final de “Oda a los Sin Nombre”, el gran cetro parecía tener dueño.

Pero poco después, Babasónicos también sobresaliócon un diseño situado en las antípodas, aunque también eficaz para cautivar al público, basado en éxitos como “Carismático”, “Cretino”, “La Lanza” o “Yegua”, entre otros, y su habitual representación visual.

La vieja costumbre de esta fiesta, Ciro, con su aclamado carisma, se movía como pez en el agua y el conjunto que alcanzó su mayor efectividad cuando aparecieron clásicos de Los Piojos como “El farolito”, “Como Ali”, “Tan solo”, “Pistolas” y “Pacífico”.

Por su parte, Las Pelotas sorprendieron al espectáculo rockero en otros escenarios, todos indicaron que su actuación sería acústica, según su último disco “Versiones desde casa”, pues en la carpa en la que se presentaban existía este tipo de formato. en otras ediciones,

por su parte Juanse brindó un excelente show con su banda Mustang Cowboys -quien contrató en el bajo a su antiguo compañero Pablo Memi, con el que revivió los clásicos Los Ratones Paranoicos, al igual que La Mississippi hizo lo propio en “La Casita del Blues”, donde Celeste Carballo, Cristina Dall & Excipients, Jimmy Rip & The Trip y Chris Caín.

También tenía un escenario sureño. Julieta Venegas, Zoe Gottuso, La Delio Valdez y El Kuelgue.

Pero la culminación en este espacio estuvo a cargo de Thunder quien, si bien en el segundo extremo de Ciro y luego de Guasones apeló al rock más tradicional, levantó en alto las banderas de los nuevos ritmos urbanos, especialmente al invitar a compañeros como NIcki Nicole en “Mamichula”, Wos en “Sangría” y Tiago PZK en “We Salió”.

El metal ha estado presente en el escenario exclusivo de este género a través de Plan 4, GTX, Pésame y básicamente Horcas, entre otros.

Era su turno alrededor de la medianoche. Jokers que no defraudaron a sus seguidores con un conjunto que incluía “Kings of the Night”, “White Hell”, “Broken Mirror”, “Pharmacy” y “Thank You”, por nombrar algunos.

Cuando parecía que ya no quedaba energía, Los Auténticos Decadentes empezaron su fiesta a las dos de la mañana con sus éxitos como “Somos”, “Piratas”, “Cómo me olvido”, “Ven Raquel”, “Gran señor”, “Loco, tu manera de ser” y “Besarte”, “El murguero y “La guitarra”, entre otros.

Fito Páez, Divididos, Kermesse Redonda se esperan en la última jornada de este domingoquien subió al escenario principal cuando Rata Blanca fue suspendida por el caso de Covid en la banda y una gran conclusión con Carlos “La Mona” Giménez, que promete un show con “amigos del rock” como invitados especiales.

Esta edición de Cosquin Rock marca su vuelta a la implicación personal tras un parón obligado en 2021 por la pandemia del coronavirus, tras 20 años ininterrumpidos de historia.

Seguramente por eso, la efusividad del público parecía mayor que nunca, así como el interés por no perderse el evento, lo que marcaba la presencia de un lleno total, que el organizador informó a 45 mil espectadores que parecían negar.