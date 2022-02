Fabian Doman: “Nunca dejé la televisión, es mi trabajo”

“La televisión es cada día más potente, con más espectadores cada día y más influencia si le sumas el cable, el aire y el satélite”, dice Doman.

El periodista y presentador Fabián Doman regresa a la televisión con “Momento D”, revista con panelistas, que moderará la eletrece de la tarde tras su trabajo en Edenor, de donde salió en noviembre para encarar su proyecto de ser presidente de Independiente.

El ex conductor de ‘Intratables’ continúa su labor en este canal, donde entre 2014 y 2019 lideró un envío de similares características a su nuevo proyecto vespertino, que arrancará este lunes y continuará de 14.30 a 16.00 horas en la grilla semanal. .

“Al final, nunca terminé de dejar la televisión. Eso pensé, pero no. Regresé porque es mi trabajo”. si fuera plomero, volvería a reparar y tirar tuberías en el sitio de construcción. Cuando eres entrenador de fútbol, ​​trabajas por tu cuenta. La diferencia es que mi trabajo es público”, dijo la periodista de 57 años en diálogo con Télam.

El programa tratará temas de actualidad, economía, política y espectáculos, invitados, entrevistas, teléfonos móviles de Darian Schijman y Giuliana Salguero y un equipo de panelistas integrado por Gabriel Schultz, Silvia Fernández Barrios, Cinthie Fernández, Gastón Marote, Carmely. Bárbaro y Sebastián Perelló.

“Pasaron muchas cosas, como un asunto independiente que no era compatible con la empresa en la que estaba, por muchas razones, y este traspaso lo sigue el Independiente. Todavía soy candidato, pero tengo que trabajar y mi trabajo es un presentador de televisión “, dijo Doman.

Doman, quien dejó hace unos meses la conducción institucional de EdenorAgregó que “salió” de Intratable “pero no de la TV”, aunque “pensé que se iba de la TV” cuando se fue de América.

-Doman, ¿de qué tratará la revista y cómo es que regresas prácticamente al mismo programa que tenías antes de salir del canal?

-Tuve mucha suerte de poder recibir llamadas de tres canales, de uno de los eltrece a los que quería volver. El programa será una revista periodística con unas características especiales. Hay un grupo de trabajo muy bueno y profesional de gente que lleva muchos años en esto y que no se calla de ninguna manera; Buscamos gente con mucha personalidad, un grupo muy maleable en el aire para cualquier tipo de noticia que aparezca. Estaremos muy animados ya la espera de la noticia del día, comunicamos la noticia con sello propio, porque la noticia es la misma; la diferencia es cómo lo calculas.

-¿Recurrirá mucho a las mesas redondas y Schultz lo tomó como una polémica?

-Puede ser, puede pasar. De hecho, sucederá; sucederá por sí mismo. Siempre le digo a un grupo que trabaja conmigo en una transmisión: “di lo que crees que tienes que decir, pero di lo contrario de lo que dijo el que habló antes; porque si quieres decir lo mismo, no lo digas. o no hables.” “No me gustan los sinónimos en el aire.

-Involucrarse en el mundo del fútbol en Argentina suele ser un trampolín hacia la política. ¿Es esto algo que anhelas?

-Este no es mi caso. En estos momentos me presento como candidato a Presidente Independiente, dadas las circunstancias especialmente graves que vive el club; Si no lo hiciera, no seguiría una política deportiva activa. The Independent necesita a todos los que podemos contribuir. Mi profesión es más por la situación que vive Independiente, no porque quiera ser un dirigente futbolístico. Por eso lo soy. No sé qué pasará después; Ya tengo algo que pensar con Independiente.

-En cuanto al formato televisivo, ¿ve que aún le quedan muchos años o acabará con los últimos espectadores porque ya no nacen nuevos televidentes?

-La televisión cada día es más potente, cada día tiene más televidentes y más influencia si le sumas el cable, el aire y el satélite. Lo que hubo fue una mutación: toda una generación que se informa por redes sociales que no se informa tan mal… Yo no lo compro por estar informado por Instagram, Facebook o Internet que no se informa. Los jóvenes de 20 años están mucho más informados de lo que crees y tienen una opinión. La TV abierta ha perdido parte de este público, es parte de un fenómeno mundial, como mucha gente que deja de ir al teatro. Lo que hace, a diferencia de otros países, carece de recursos para noticias deportivas de alta calificación. Los índices de audiencia de la televisión abierta cayeron cuando se fue el fútbol. Porque, sensatamente, el Estado no tiene dinero para ello y lo han privatizado. Pero los canales de aire les dieron muchos ratings de fútbol.