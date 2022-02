Vernice: “Las finales olímpicas me han dado más confianza y puedo pelear en la élite mundial”

Vernice fue finalista en Tokio 2020 y espera con ansias el próximo en su futuro cercano. Foto: AFP

Agustín Vernice reconoció que la final de Japón “le dio más confianza” y aseguró que podría “luchar en la élite mundial”, por lo que para 2022 se fijó como meta máxima pelear “por una medalla” en el Mundial de Canadá en Agosto.

“Para llegar a la final olímpica, tenías que vencer a gente de un nivel muy alto. No fue fácil estar en la final. Porque vences a esta gente, puedes vencer a otros de élite”, dijo Vernice a Télam.

“El evento más importante que tendremos este año es la Copa del Mundo, que se realizará a fines de julio en Canadá y pelearé por la medalla”, dijo.

Vernice, de veintiséis años, logró su diploma olímpico en Tokio en el octavo lugar de la final A (del primero al noveno lugar) de K1 a 1000 metros en el Sea Forest Canal de la capital japonesa, donde el húngaro Balint Kopasz ganó la medalla de oro. con un nuevo récord en los Juegos Olímpicos.

El mes pasado en el Campeonato Sudamericano de Canotaje Velocidad en Montevideo, Uruguay, el palista de Olavarría ganó dos medallas de oro: primero en el K1 para 1000 m seniors y luego en el K1 para 500 m seniors.

Vernice, ganadora de dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019: en K1 1000 y K2 1000, junto a Manuel Lascan, se convirtió en el primer argentino en la historia en proclamarse Campeón Mundial Sub-23 en Pitesti (Rumania) en K1 1000 (2017) .



-Télam: ¿Qué significa para el piragüismo nacional que haya vuelto a tener un palista en la final A de los Juegos Olímpicos?

-Agustín Vernice: Percibo como algo positivo que el piragüismo vuelva a participar en las finales olímpicas. En 2008, cuando empecé a andar en canoa, vi las finales olímpicas de Javier Correy y me inspiré. Siempre ha sido el referente y cuando ves argentinos ahí quieres estar en el mismo lugar y trabajar para cumplir ese sueño. Me parece genial que estuviera ahí y que pudiera motivar a las generaciones futuras.

-T: ¿Cuáles son tus retos y metas para este año?

-AV: Tengo muy buenas expectativas. Después de los Juegos Olímpicos, tomé un descanso para recargar, recargar mis linternas y recargar. El evento más importante que tendremos este año es la Copa del Mundo, que se llevará a cabo a fines de julio en Canadá, y pelearé por una medalla. Veremos cómo transcurre el año, pero soy muy optimista. Este nuevo ciclo olímpico será más corto. Por lo tanto, no tienes que quedarte dormido y debes estar en buenas condiciones físicas.

-T: Javier Correa, la máxima figura del canotaje de velocidad argentino, quien obtuvo los primeros diplomas olímpicos en la historia del canotaje argentino (quinto en K1 a 1000 metros en Sydney y octavo en K1 a 500 metros en Atenas 2004), te elogió, en Un reportaje con Télam dijo que “a partir de ahora no irá al Mundial ni a los Juegos Olímpicos a ver si avanza a la final. Creo que ya está pensando en lo que hará en la final”. ¿Qué te generan estos conceptos?

-AV: Es orgullo y honor de parte de él. Javier es un gran referente para mi carrera. Hace años, apenas podía creer que estuviera hablando de mí de esa manera.

-T: En los Campeonatos del Mundo de 2017 y 2019, fuiste séptimo y noveno en la Final A. ¿Crees que puedes mejorar esas actuaciones después de ingresar a la Final Olímpica?

AV: Creo que sí. Todavía hay mucho margen de mejora. Hemos identificado a dónde debemos ir, y eso es importante. Quizás los resultados nos acompañen en los próximos años. Estoy emocionado de que podamos mejorar y estar cerca de las medallas en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. En el tramo final de los juegos de Tokio tuvimos la suerte de poder entrenar con K2 a 1000 metros de España y K1 a 1000 metros de Portugal, Fernando Pimenta, que fue bronce en Japón y oro en el último Mundial, y aprender muchas cosas. Los demás lo hicimos bien los confirmamos. Tenemos más experiencia con este nuevo ciclo, sabemos lo que nos conviene. Tengo más claro lo que necesito priorizar en los entrenamientos. Estos son problemas técnicos, pero lo que hacen con el resultado. Para estar en la final olímpica había que vencer a gente de muy buen nivel. No fue fácil estar en la final. Debido a que te has ganado a estas personas, puedes vencer a los demás. La disputa de la final en los Juegos Olímpicos sin duda me dio confianza y me confirmó que podía pelear en la élite mundial.

-T: El canotaje argentino se desempeñó bien en los Primeros Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali, Colombia en 2021, ganando cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce. ¿Qué análisis realizó a partir de esta actuación?

-AV: En Cali todo el equipo estuvo muy sólido y eso nos emociona para lo que viene. Me gustaría que estos chicos tuvieran las herramientas necesarias para poder luchar al máximo nivel y seguir creciendo. La calidad existe; muchos. Esperemos que podamos trabajar juntos para llevar este deporte más alto y seguir creciendo más y más.

-T: En diciembre pasado, el canotaje nacional cerró el año con una victoria en el Campeonato Sudamericano de Velocidad en Montevideo, Uruguay. ¿Qué muestra la consolidación de esta hegemonía en América del Sur?

-AV: Argentina está muy bien establecida a nivel sudamericano y eso demuestra el trabajo que hacen los atletas y los entrenadores. Casi todas las pruebas fueron ganadas. Eso es muy bueno. Para los pequeños fue una gran motivación que les puede servir en el futuro. Además, también se lograron muy buenos resultados y medallas en la maratón del Mundial de Rumanía, donde Agustín Rodríguez fue finalista en K1 1000 y K1 500 en Sub 23.