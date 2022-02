La poesía se esparce entre talleres y lecturas en el Centro Cultural Kirchner

(Foto de Pepe Mateos)

Talleres de escritura infantil, el lanzamiento de la segunda edición del Premio Storni, que reconoce un poemario inédito, leer juntos, una feria con editores de poesía, fanzines de autoservicio y novela gráfica y cómic, y proyecciones de videopoesía forman parte de un diseño para llenar el Centro Cultural Kirchner este fin de semana (CCK) Festival de Poesía Ya!, una oportunidad para descubrir y revisitar las obras y autores que conforman la trama poética actual.

Inaugurada la noche del jueves lectura en sala llena donde Diana Bellessi compartió 50 años de su obraal que artistas como Isol, Teresa Parodi o Francisco Garamona han sumado sus poemas musicalizados, el Festival continúa hasta mañana en las salas, en la entrada y en las redes del CCK.

Las propuestas son diversas y se pueden consultar en ete Enlacepero al entrar al edificio por calle Sarmiento 151, lo primero que verán los visitantes son los puestos feria editorial y fanzine que reúne libros de sellos como Zero Bonsai, Under the Moon, Milena Caserola, Hekhet, Del Dock, Decolonized, The Square Navel, Disruptive Element, Freelance Writing, City Fish, Beep, Poetry and Childhood, Deep, Ellipse, Rapallo, Jump el pescado, Santos Locos, Selección Federal, Serapis, Socios Fundadores, Tanta Ceniza y Viciosa y muchos más.

Aunque el lugar previsto de la feria era el paseo del CCK, el viernes la lluvia, pero sobre todo el viento, obligaron al traslado de materiales hasta el hall de entrada. Hasta este domingo, los libros de Belles, Mirta Rosenberg, Claudia Masin, Maria Rosa di Giorgio, Mary Oliver y Marisa Wagner figuran entre los más consultados en las primeras horas del festival.

Los expositores de Télam dicen que predomina el público en general, que ya conoce catálogos y busca materiales conocidos, pero gracias a su ubicación en el paseo al aire libre, también convocó a curiosos que se detuvieron por trámites. o iban a recorrer la zona en autobús o metro.

Foro de Azurduy

La feria está acompañada por el Foro Azurduy, como un espacio de encuentro y debate sobre temas editoriales asistieron Fernando Laguna, Dani Rodi y Susana Pampín para rendir homenaje a Rosario Blefari y su arte y poesía, así como Pat Pietrafesa, editora de Alcohol y fotocopias, para hablar sobre la historia del fanzine en Argentina.

Talleres para todas las edades.

La planta dedicada a los niños es uno de los espacios más concurridos del festival, p talleres de poesía para niños y niñas de hasta cinco años o de invención poética para niños de ocho a 12 años.

El poeta Florencia Codagnone es parte de los que dan estos talleres, el suyo se llamaba “Recetario poético-fantástico. Poemas para lograr lo imposible” y allí los niños y niñas se reunían con sus padres, especialmente con sus madres, quienes escogían la receta, la leían y comenzaban a mostrar ideas, por ejemplo, sobre los ingredientes de la mermelada de primavera. En el salón 307 y con coloridos gorros de chef, se invitó a los participantes del taller a sugerir que esta reserva tenga flores, colibríes, alergias y muchos colores.

Otro de los talleres que forman parte de Poesía Ya! Fue “Escritura disco”, Alan Robinsonquienes les sugirieron que identificaran sus propias dificultades en base a las siguientes instrucciones: crear una historia corta que contuviera de 6 a 60 palabras, con voz (podían grabarlas en un teléfono móvil) o con papel y lápiz, pero usando su mano no cualificada si antes se usa la derecha, hacerlo a la izquierda y viceversa.

Los visitantes del taller del Federal Hall pasaron minutos grabando o escribiendo sus microrrelatos, dándose cuenta de cómo era sentirse fuera de nuestra zona de confort, mientras que la guía de Robinson también se comunicó en lenguaje de señas. asistente.

También se están organizando talleres en YouTube, como fue el caso de Pablo Martín Iglesias de Neuquén, quien siguió el camino creando dos locutores de poesía de la provincia patagónica, como son Macky Corbalán y Raúl Mansilla, a partir del poema que la muerte de Macky creó a Macky, “La niña jardinera y el fluido Héroe”, que dio nombre a la exposición.

Reuniones de maestros

Desde el primer día, el festival propuso “Encuentros Magistrales” en la Sala Argentina, donde se llevan a cabo lectura, entrevista y proyección de videopoemas. Los presentadores fueron “Las Storni” y Alejandro Crotto con un diseño llamado “Poesía: Inspiración y Tecnología”; María del Carmen Colombo con “Carnaval, Gauchesca y Orientalismo” y Alberto Muñoz con “Obras Sanitarias”. Fabiana Cantilo y Fernando Noy concluirán este domingo.

Cancelar premio

Como parte de la fiesta segunda edición del Premio de Poesía Cancel, cuya inscripción comenzará inmediatamente después de la reunión, el lunes 14 y se extenderá hasta el 25 de marzo. Con un jurado integrado por Elena Annibali, Susana Villalba y María Ortiz, el concurso busca incentivar la producción poética argentina en todo el país y repensar el arte de la poesía acercándola a los lectores.

Es un concurso que tuvo su primera edición en 2021, recibió 2.600 libros y leyeron los ganadores Silvia Mellado, María Belén Zavallo y Daniela Aguinsky, así como los que recibieron un reconocimiento especial, Sebastián Néstor Martín y Emilio Jurado Naón. algunos de sus poemas interpretados por la directora del festival Gabriela Borrelli Azara y el ministro de cultura de la nación, Tristan Bauer.

Mermelada poética en la Cúpula

Otra sede del festival es el CCC Dome, donde se realiza todos los días a las 20 h la famosa Poetry Jam “Ya (m)!”. y donde fueron Gabriela Bejerman y Fernando Bogado, acompañados de una ilustración de Mechi Ruggiero. Este sábado, son Marta Dillon y Gabby De Cicco, quienes contarán con ilustraciones de Noelia Albrecht. Los dos días a cargo de la música son “Las pibas vinileras”. La convocatoria superó las expectativas de los organizadores.

Clausura de la fiesta

La actividad que pondrá fin a la variada y nutrida agenda del festival será “Amores como los nuestros”, un concierto de clásicos románticos con Carlos Casella y Emme en los papeles principales, que tendrá lugar en el monumental Auditorio Nacional.

De momento, el festival se puede vivir en el recinto del CCK con ofertas que no requieren reserva de entradas, la entrada es por orden de llegada, es primera vez hasta completar el aforo de cada sala y para canales de YouTube de la institución y el Ministerio de Cultura, así como a través de los medios públicos, que emitieron este sábado y domingo un programa especial, moderado por Eugenia Zicavo, Emiliana Merino y Pedro Patzer, con entrevistas en vivo a los poetas invitados y momentos especiales sobre la literatura.