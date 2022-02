El gobierno apela la decisión del tribunal de Mar del Plata, que suspende la exploración en el mar

El municipio ha decidido detener las tareas exploratorias de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en la búsqueda de reservas de petróleo.

Un juzgado federal de Mar del Plata ordenó la suspensión de un proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata al iniciar una medida cautelar, que será apelada por el gobierno nacional a través de un análisis del Ministerio del Ambiente, Secretaría de Energía. y Fiscal General.

Presidente de la Cámara Federal 2 Santiago Martín, creó espacio para las medidas preventivas del alcalde de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera, que pasó a audiencia pública en 2021.

De esta forma, el juez decidió detener las tareas exploratorias de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en la búsqueda de reservas de petróleo hasta que se resuelva una cuestión de fondo.

Así lo aseguró el ministro de Energía Darío Martínez la noche de este viernes tras el anuncio de la medida judicial Gobierno “respeta la justicia pero no juzga”y declaró “convencidos de que la exploración y producción en alta mar es segura, no contamina, no daña la vida marina”.

“Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo real y actividad económica para las localidades desde donde incide el desarrollo de esta actividad”, dijo Martínez en declaraciones publicadas por su secretaría.

El titular de la cartera de energía adelantó que en consecuencia “la acción será apelada y que abogados del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y de la Fiscalía General analizarán el fallo y prepararán la presentación legal correspondiente”.

La tarea de explorar el fondo marino Iba a ser realizado por un consorcio de empresas liderado por Equinor en cooperación con la petrolera nacional YPF y la empresa anglo-holandesa Shell.en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019, en los que los adjudicatarios invirtieron casi $800 millones.

El fallo judicial forma parte de las presentaciones del alcalde de Montenegro, la Organización de Autoridades Ambientales y particulares en contra de la decisión del gobierno nacional de permitir una campaña de adquisición sísmica costera en CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la cuenca del Norte Argentino.

Darío Martínez, Ministro de Energía.

El 30 de diciembre, el gobierno aprobó una Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que permitió a las empresas petroleras realizar estudios de exploración sísmica en tres zonas costeras ubicadas a más de 300 kilómetros de la costa de Buenos Aires.

En su auto, el juez señaló que había acogido la medida cautelar presentada en su momento por el alcalde y ambientalistas por “insuficiente cumplimiento de las normas de información y participación que resultan de la legislación vigente y del Acuerdo de Escaz (Ley 27.566)”.

También abogó por la falta de consulta con la Municipalidad de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisiones; y las deficiencias del estudio de impacto ambiental derivadas de la falta de una estimación de los impactos acumulativos de los sondeos a realizar en el Mar Argentino.

El juez Martín citó el acuerdo de Escazú y recordó que “estas medidas deben implementarse ‘desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones para que los comentarios públicos sean debidamente considerados y contribuyan a esos procesos'”.

“En principio, no hay indicios de acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a informar al público en general sobre un proyecto de exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino y específicamente en las costas aledañas a Mar del Plata o con medios ‘adecuados’ (escritos, electrónicos o oral) “con el fin de “garantizar que el asunto esté en la agenda pública antes de la decisión del gobierno”.