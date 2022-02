Ruben Szchumacher pone fuerza a una de las piezas menos conocidas de Henrik Ibsen

Todos los que hacen “When We Dead Awaken”, la última obra de un autor noruego.

Rubén Schuchmacheres director y coadaptador con Lautaro Vilode versión “Cuando los muertos despertamos”El último trabajo de Henrik Ibsen, que se estrenará mañana en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.



“No siempre he estado muy contento con mi relación con Ibsen, porque creo que fue el sistema teatral argentino el que no me permitió tomar más obras suyas, como ‘Enemigo del pueblo’ -que yo dirigí-. televisión- o una que me gusta, que es ‘Peer Gynt’. En ‘Qué pasó cuando Nora dejó a su marido o Compañía de pilares’, que dirigí en San Martín en 2003, añadí el tercer acto ‘Casa de muñecas’, que se realizó nada más entrar al público’Szuchmacher señaló al inicio de una conversación con Télam sobre el autor de la obra, que mañana tiene su estreno.



Ibsen es hoy autor de una modernidad monstruosa, porque todavía se está formando “Casa de muñecas” o “Enemigo del pueblo”, y se podrían crear muchas otras de sus obras, como “Peer Gynt” o “Pilares de la sociedad”. ” “” Rubén Szchumacher



El director señaló que mientras daba clases de actuación, muchos alumnos se apropiaban de textos de un autor escandinavo para sus obras. “Y por eso es importante para mí encontrarme con esta obra en este momento de mi vida, en un proyecto que empezó a gestarse en 2019, cuando pensamos en hacer algo con los autores del último período simbolista”.



Télam: ¿Cómo te decidiste por este trabajo?



Rubén Szuchmacher: Lautaro Vilo y yo nos pusimos a pensar y dijimos: hagámoslo, nadie sabe. Es una de esas obras que habla del verano; Las vacaciones no son tan viejas. De las obras de Ibsen, esta es una de las más cortas; Tiene tres actos, pero el último es muy corto y contiene algunos descansos, como cuando vienen unos bañistas, niños… pero los hemos cortado.



Nos sorprendió leer que estaba muy por debajo de la obra de su tiempo. Lee, se tarda una hora quince o una hora veinte. Aquí viene uno de los atractivos, porque es como un portal al siglo XX, no tanto por la idea de que Ibsen es el fundador del teatro moderno, sino porque instala la cuestión del realismo. Aquí vas a un lugar que abre la puerta a August Strindberg, así como a Samuel Beckett o Harold Pinter.



T: Con esta, que es su última obra (1899), se apresura a cambiar…



RS: Ibsen era un hombre increíblemente torturado pero avanzado y ya estaba un poco molesto por lo que escribió, y aquí lo que está comenzando a hacer es lo que tiene que hacer con la resta: está comenzando a eliminar los elementos que le tomaron tiempo en episodios anteriores. . , un tratado sobre los terceros, esas cosas que son en gran parte las que sabemos de él, y aquí va directo al grano y comienza con dos personajes, donde uno le pregunta al otro “qué te pasa”, el otro responde ” ¡uf!, no soporto ese silencio”.



Son personas que leen el diario; hasta que no haya nadie que anuncie: “El señor y la señora Rubek están de vacaciones, serán largas”. Hay algo muy atractivo que hace que una obra sea muy contemporánea en su estructura, fuera del tema que trata.



T: Tiene algo fantástico, a pesar de todo.



RS: Habla de un reencuentro entre un escultor y su modelo, en el que dice que le robó el alma. Pero, ¿qué tendrá que ver con nosotros? El hecho de que tenga algo que ver con el espíritu escandinavo, no sé por qué lo tenemos; porque hay algo universal. En ese sentido, la adaptación que hicimos con Lautar no cambia la obra, le da capacidad lingüística, por lo que es totalmente comprensible para nuestro público.



Por eso aparece en esos años el entusiasta y joven James Joyce, quien escribe un larguísimo artículo sobre esta obra y le envía a Ibsen una admirable carta diciéndole que el silencio permanece. No es una obra predecible, no sigue los caminos habituales y al mismo tiempo es obra de autor del siglo XIX.





Rubén Schumacher, director.



T: ¿Qué pasó en el medio?



RS: Se supone que ha pasado un siglo muy grande, como el siglo XX, y todavía estamos de frente en el siglo XIX. Tengo un dicho que disfruto que dice: “Vivimos en el siglo XXI y nuestras cabezas en el siglo XIX están tratando de entender lo que sucedió en el siglo XX”. A diferencia de otros momentos de la historia, cada siglo se fundó como propio, pero tengo amigos que son del siglo XIX.



T: ¿Por qué el personaje de la modelo dice que está muerta, se llevaron su fantasma?



RS: A la obra no le importa mucho la explicación, creo que Ibsen toma ideas de la época sobre la histeria; estamos en la cima del neurólogo Jean-Martin Charcot, y en el año de la publicación de “Interpretación de los sueños” de Sigmund Freud, que es todo el tema de su época, con el tema “algo fue tomado”, no dejaron sea



Como buen autor y como visionario, Ibsen no se preocupa por aclarar las cosas, si lo vemos en clave de Strindberg, nos preguntamos por qué lo dice la mujer. Si lo miramos desde el autor actual, la afirmación “Estoy muerto” no es tan indescifrable: la estatua es tan perfecta que se entiende: “Tú has preservado mi alma, luego estoy muerto”.



T: Curiosamente, en su diversidad temática, Ibsen tocó todas las cosas modernas.



RS: Creo que entiende algo sin decirlo, que es la constitución de la burguesía y el capitalismo. Lo comprende, las transforma en obras y las critica; Por tanto, me parece que también es un autor muy mal leído. No digo que sea buen lector, pero con este defensor del individualismo burgués se han quedado con el “Enemigo…”; pero en realidad es un autor que se debe leer cada diez años, porque cada diez años cambia, es un autor diferente.



Hoy es autor de una modernidad monstruosa, porque todavía se están creando “Dollhouse” o “Anemy of the People” y se podrían crear muchas otras de sus obras, como “Peer Gynt” o “The Pillars of Society”. De alguna manera, algo emerge del mundo torturado que genera el capitalismo, algo que está muy presente en aquellas sociedades que son más protestantes que católicas. Hay algo que indirectamente afecta la vida que tenemos.



¿Se han eliminado muchos personajes en su versión?



RS: Nada, sacando los extras, que eran niños y turistas, es realmente todo el mundo. Incluso un personaje que está en el escenario durante tres minutos, pero su apariencia es importante.



“Cuando Despertemos Muertos” se ofrecerá en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, los domingos, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas Claudia Cantero, Andrea Jaet, Jose Mehrez, Verónica Pelaccini, Horacio Peña y Alejandro Vizzotti.