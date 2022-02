Padres de niños con autismo exigieron seguro integral de salud

Padres de niños con autismo de todo el país se quejaron de la burocracia y el cumplimiento de la ley VER VIDEO

Kolektiv z Padres espontáneos de niños con trastorno del espectro autista (TEA) de todo el país protestaron este jueves por la gran burocracia en salud y educación plena aplicación de la ley 27.043vigentes desde 2019, que garantizan estas coberturas.

Los padres marcharon al Congreso Nacional en Buenos Aires este jueves, y los padres fueron llamados a manifestaciones similares en las provincias a través de las redes sociales. Córdoba, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Pampa, Salta, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Corrientes a Catamarca.

Si bien no existen estadísticas sobre el número de niños con TEA en el país, se estima que es uno de cada 48 niños nace con algún grado de autismo. padres en detalle.

La Ley 27.043, aprobada en 2015 y reglamentada en 2019, dispone que Debe garantizarse un seguro integral de salud para los niños con TEAdiagnóstico temprano y acceso a la educación sin problemas de vacantes “pero no se cumple con esta normativa”, dijo Télamu Romina Núñez, madre de Ignacio, un niño de seis años con autismo no verbal.

Madres y padres movilizados por todo el país. Foto de Raúl Ferrari

Carla, la madre de otro niño con TEA, dijo: “Muchas familias tienen mucha dificultad con la escuela, el trabajo social, los viajes y el diagnóstico temprano y eso no se debe posponer por años, hoy hay niños que son diagnosticados a los 10 años y pierden un tiempo valioso para su tratamiento”.

“Todo es para nosotros burocracia y papeles para cuidar a nuestros hijos, reclamos y abogados que puedan pagarlos. Hay gente que no tiene obra social y no hay casi nada en público, no hay centros y terapias específicas”, dijo la mujer.

También indicó que llegar a un diagnóstico sin trabajo social es mucho trabajo y el trabajo social nos llena de papeles. En los hospitales no hay personal capacitado en diagnóstico, y los pocos que lo tienen pueden esperar de cuatro a seis meses por los turnos.

Foto de Raúl Ferrari

“En el sistema estatal ninguna otra terapiacomo psicología, logopedia y en el sector privado, los prepagos se alternan con miles y tenemos que buscar protecciones que duren mucho tiempo”, dijo Carla.

Los organizadores de la marcha son padres que tienen un familiar con el PAS y que se han conectado a través de las redes sociales para apoyarse. En los grupos “hay madres que nos dicen que han pasado por 14 colegios para matricular a sus hijos”, dijo la mujer.

Los padres también condenaron que no sólo ley de autismo pero también las que protegen a los niños con discapacidad y las que protegen a los niños en general.

Foto de Raúl Ferrari

Romina aseguró que la normativa establece que “el tratamiento de rehabilitación debe ser cubierto por el Estado y las propias organizaciones sociales, pero formamos 30 grupos de Whatsapp en todo el pais con los mismos problemas“.

“Los tratamientos están parcialmente disponibles, los trabajos sociales y prepagos no quieren cubrirlo, con mucha burocracia y al final cubren el tratamiento como ellos quieren”, subrayó.

“No se cumple la ley, por eso se juzga este temapero no todos los padres pueden dar amparo”, dijo Romina, quien señaló que en un sistema público, “una visita con un neurólogo dura cinco meses y los niños con PAS menores de seis años deben ser diagnosticados”.

Jujuy

En Jujuy, la marcha se realizó en la plaza central de la capital, donde se instaló un puesto informativo, desde el cual padres de niños con TEA hablaron a los transeúntes sobre los síntomas del trastorno, las estrategias para abordarlo y la importancia de la detección temprana.

“He notado que se habla más, que la gente está aprendiendo más sobre este tema, que los propios profesionales están empezando a querer involucrarse más, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer”, dijo una madre, Elizabeth Aybar, le dijo a Télam.

Involucrarse en muchas inquietudes, otra que se suma estos días, según dice, es la “pelea” que realizan antes de la escuela para conseguir beneficios de servicios sociales para personas con discapacidad en torno a las rutinas educativas de los niños.

Córdoba

En Córdoba, la marcha fue convocada por la Fundación Argentina por los Derechos de los Niños con Trastornos del Espectro Autista (Fadetea), que realizó una campaña para dar visibilidad a las denuncias.

Sol Amaya dijo que la difusión de información se realizó en la vía pública y a través de las redes sociales con el fin de “mostrar la desigualdad, la falta de criterio y el desprecio por los derechos de los demás”.

En ese sentido, mencionó la falta de regulación de las obras sociales y que la falta de pago o los atrasos de casi 12 meses “dejan a las familias sin ayuda, vulnerando así el derecho fundamental de las personas, el derecho a la salud”.

mendoza

En Mendoza, Mariela, madre de un niño de 12 años con TEA, enfatizó que se ha levantado una bandera azul para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Autismo, porque “hay que hacer valer (la ley) para que lo social y el Estado responder a las necesidades de nuestros niños para mejorar su calidad de vida.” .

El TEA es un estado del neurodesarrollo definido por una serie de características conductuales que, entre sus manifestaciones centrales, representan cambios en la comunicación e interacciones sociales y dificultades para comprender las perspectivas o intenciones de los demás, y que generalmente tienen un impacto duradero.