Estreno de ‘Los paseos’, una historia de amor marcada por las diferencias sociales

Sergio Mayorquin interpreta a un impredecible estudiante de clase media.

La historia de amor entre un estudiante de arquitectura y una chica que cuida a una anciana, con la ciudad como otra protagonista de la historia, es el eje “Camina” de Štěpán Tabacznikque se estrena este jueves en el Complejo Gaumont y se encuentra en la plataforma Puentes de Cine desde el 17 de febrero.



Después de dirigir el documento “Estoy Aquí (Mangui Fi)”junto a Juan Manuel BramugliaEn su primera ficción, Tabacznik cuenta una historia de amor marcada por la diferencia de clases entre Diego (Sergio Mayorquín ), una impredecible estudiante de clase media, y Belén (Camila Peralta), una niña paraguaya que cuida a Evamarco rosa), una anciana, se hizo cocinera mientras estudiaba cocina y francés.





Camila Peralta, una joven paraguaya que cuida a una anciana.



La deriva e indecisión de una joven estudiante contrastan con la determinación de la chica y la diferencia “Tiene que ver con lo que llamamos la transición de la juventud a la edad adulta o madurez”.describe el director en comunicación con Télam.



“Me pareció interesante el cruce de los dos protagonistas porque ese proceso se dio antes para Belén o nunca hubo lugar para él. -Explique- la diferencia de clase se puede ver muy fuertemente en la relación que tenemos con las ambiciones personales”.



Télam: ¿Cuál fue la motivación para enfocar mi primera ficción en una historia de amor?



Esteban Tabacznik: Se inspira en una historia personal. Durante un tiempo hice el mismo trabajo que Diego, el protagonista, y tuve una relación con una chica que cuidaba a una señora, y la historia siempre me daba vueltas con cierto disgusto e insatisfacción llena de interrogantes. ‘Los paseos’ parte de ahí y aparentemente mutó y ganó otros elementos durante el proceso.



T: La película capta la vida de un joven de clase media que no tiene un rumbo bien definido, pero al mismo tiempo se encuentra en otros mundos posibles. ¿Es este el centro de la historia de lo que querías decir?



ET: En parte creo que sí. Pero también tiene algo que ver con la imaginación y cómo nos obliga a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Hay un punto en el que es encantadora y otro en el que nos distrae de la realidad y no hace más que llenarnos de frustraciones, y creo que algo de eso tiene que ver con lo que llamamos la transición de la juventud a la edad adulta o madurez.



T: “Los paseos” cuenta una historia de amor que se desarrolla pero está destinada al fracaso. ¿Las distintas clases sociales de los protagonistas determinan este resultado?





Esteban Tabacznik, director, debuta en la ficción.



ET: Quiero decir, o al menos era la intención de que la película no tuviera un final completamente cerrado. Pero me interesaba explorar qué diferencias en la clase social se encuentran fuera del aspecto material. Hay un orgullo de clase en Diego, que hace que su situación le sea doblemente hostil, y luego se hacen más difíciles las frustraciones que le provoca su choque con la realidad, muy alejada de su imaginación. Veo algo así como un mandato de clase en esas fantasías. Visto desde esta perspectiva, eso sí, la diferencia de clases afecta la historia de Diego y Belén.



T ¿Cómo se conecta la ciudad que es la próxima protagonista de la historia con la historia que querías contar?



ET: Es el entorno en el que se desarrolla la historia, y también lo que conecta a los tres personajes principales. Pero también es lo que queda del viejo deseo aún presente de que una ciudad construida siempre piensa que es como las demás. En parte también porque decidimos rodarla principalmente desde un coche, porque Buenos Aires actúa entonces como una película que pasa ante nuestros ojos, se vuelve cercana y lejana a la vez. Creo que esta ciudad se construyó con la nostalgia de los inmigrantes y el desprecio digno de los colonizadores, en tensión con la realidad que la defiende. Esto es algo que aún nos atraviesa y nos identifica. Y esta característica está presente en la historia de amor de los personajes. Por eso la arquitectura aparece como símbolo de lo social y en medio de estas dos individualidades, que de alguna manera cuestionan la batalla en la que están inmersos y que llamamos Buenos Aires.



T: La producción incluye, entre otras cosas, una ópera del siglo XVIII, textos de André Breton y fragmentos de la ópera prima del cineasta portugués Paul Rocha. ¿Cómo fue el montaje del kit? ¿Te referías a algo así como la clase media ilustrada imaginaria de Buenos Aires?



ET: Por supuesto, imaginarios poblados de imágenes extranjeras, más precisamente europeas. Pero quería que estos materiales, además de ilustrar el imaginario y actuar como notas a pie de página en una relación, interactúen con los protagonistas y avancen. A partir de ahí, Diego intenta acercarse a Belén, y veo algo muy cariñoso en ese gesto que se convierte en violencia si no consigue lo que esperaba. Por eso, los créditos finales van acompañados de un género musical característico de Paraguay, como es la guaranía, como si el mundo asociado a Belén estuviera marginado y ella, a pesar de todo, permaneciera cerrada a sí misma, con cierta desconfianza y ocultamiento. su voz.