Uno de cada tres argentinos conoció a su pareja en una aplicación de citas

Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares del mundo.

El 30% de los argentinos conoció a su pareja a través de una aplicación de citas, mientras que el 62% dijo haber encontrado una “relación informal” allíMientras que 7 de cada 10 expresaron en estas plataformas “miedo a ser engañados o encontrarse con perfiles falsos”, reveló este miércoles un estudio de seguridad informática.

La encuesta también reveló que una cuarta parte de los argentinos (26%) estarían “avergonzados de admitir” que de esta manera conoció a su pareja a pesar de la popularidad de este tipo de aplicaciones.

El 52% de los encuestados argentinos dijo que estas aplicaciones les facilitaban conocer personas con diferentes propósitos: relaciones a largo plazo (32%), encuentros ocasionales (32%) y pareja sexual (37%). con los resultados del informe “El amor en la era del algoritmo” publicado por Kaspersky para la seguridad informática.

El estudio reveló que la creciente actividad de las personas en las aplicaciones de citas también aumenta los riesgos asociados a estas plataformas, y advirtió cuáles podrían ser estas amenazas.

“Personas no autorizadas tienen acceso a los datos personales del usuariocomo su nombre real, información sobre su lugar de residencia, trabajo o estudio. Estos datos se pueden usar para acoso o doxing. (divulgación de información privada)”, describió el informe.

El 52% de los argentinos encuestados dijo que estas aplicaciones les facilitan conocer gente.

Además, detalló que “los esquemas fraudulentos más populares consisten en solicitudes de transferencias de dinero bajo diversos pretextos, envío de fotos íntimas y posterior chantaje al usuario, así como el envío de enlaces a sitios de phishing (un tipo de fraude virtual). que contiene los datos de la tarjeta bancaria “.

A medida que aumentó el uso de estas aplicaciones durante la pandemia y, por lo tanto, los riesgos, el informe enfatizó que se ha avanzado en hacerlas “más seguras, especialmente desde un punto de vista técnico”.

“Si en 2017 cuatro de las aplicaciones encuestadas permitían la interceptación de mensajes enviados, en 2021 las nueve aplicaciones encuestadas utilizan protocolos para la transmisión segura de datos”, enfatizó.

Las aplicaciones analizadas en el estudio fueron:

– Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares del mundo. Más de 100 millones de instalaciones en Google Play.

– OkCupidocon más de 10 millones de instalaciones en Google Play.

– Badoocon más de 100 millones de instalaciones en Google Play.

– bumlat, una aplicación en la que la iniciativa está dedicada a las mujeres. A partir del tercer trimestre de 2020, tiene más de 10 millones de instalaciones de Google Play y 42 millones de usuarios activos por mes.

–tipo de serpiente venenosacon más de 10 millones de instalaciones en Google Play.

– Puré de patatas es una aplicación de citas rápidas anónima. Tiene más de 1 millón de instalaciones en Google Play.

– sintió es una aplicación que te permite buscar parejas poliamorosas. Tiene más de 1 millón de instalaciones en Google Play.

–se convirtiótiene más de 50 millones de instalaciones en Google Play.

–Ella es una aplicación de citas enfocada a mujeres LGBT+. Agregue más de 1 millón de instalaciones a Google Play.

Happn tiene más de 50 millones de instalaciones en Google Play.

Para que las personas disfruten de las aplicaciones de citas de forma segura y privada, el estudio brindó una serie de recomendaciones, como: tener cuidado al compartir fotos y elegir aquellas que no revelen información innecesaria, como direcciones personales o comerciales.

También recomendó cuidar la información personal para no ser víctima de robo de identidad; trate de no compartir números de teléfono; No se apresure a contar una historia de vida completa o más información personal.

Otra sugerencia detallada es Tenga cuidado con los enlaces compartidos, ya que pueden conducir a sitios falsos. o descarga automática de malware a su teléfono móvil.