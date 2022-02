Un día antes del juicio en su contra, Áñez inició una huelga de hambre

El primer juicio contra Áñez y excomandantes militares y policiales comenzará el jueves a las 9 en modalidad virtual. Foto: AFP

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), declaró este miércoles una huelga de hambre, un día antes del juicio en su contra, un golpe que la llevó al poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), anunció su hija.

“Bolivianos: hoy desde mi celda en Miraflores, La Paz, estoy tomando una de las decisiones más difíciles de mi vida. Hoy estoy en huelga de hambre. Quiero desesperadamente ver un país sin justicia y sin leyes”, dijo el ex de dijo el gobernante de facto en una carta leída por los medios a su hija Carolina Ribera.

Comienza el primer juicio contra Áñez y excomandantes militares y policiales Jueves a las 9 en modo virtual y se referirá a violaciones de la constitución y reglamentos parlamentarios en un proceso que, según fuentes oficiales, culminó con la autodeclaración del gobierno de facto.

“Veo que mi acción puede ayudar a que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y (el actual presidente) Luis Arce”, afirmó el Movimiento Socialista (LAG), contra quien hay varias denuncias de irregularidades en su cargo presidencial a sus responsabilidades en el camino masacres de golpistas noviembre de 2019.

Agradezco a los ex Presidentes de Iberoamérica sus pronunciamientos en defensa de los valores democráticos frente al lince fiscal y judicial, del que soy víctima a instancias del LAG. Llamo al Dr. García Sayan para saberlo de primera mano #JuicioILEGAL @UNIndepJueces pic.twitter.com/vnCtVXJ1tz – Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) 8 de febrero de 2022



Áñez, detenida desde marzo de 2021, constantemente condena la violación de “todos sus derechos y garantías”. en su juicio, recordó La Razón de La Paz.

“Estoy enferma, pero estoy haciendo todo lo posible para mostrarle al país y al mundo que estos hombres no podrán borrar de la historia que cometieron un fraude, fueron encontrados y renunciaron a huir del país”, agregó.

Además, pidió a los bolivianos que amen y respeten a sus dos hijos y que luchen por ellos, y también que luchen por la libertad, sin permitir que ningún “tirano” se los lleve.

“Los amo con todas mis fuerzas (a) Dios me perdone por este acto en mi contra, pero espero que me de fuerzas para entender su propósito y que mi país no olvide su historia”, expresó. .

Dos días después de la renuncia del entonces presidente Morales, Jeanine Áñez asumió el cargo a través de un controvertido proceso de transición.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció en medio de una serie de protestas por denuncias de presunto fraude electoral, un motín policial y una “propuesta” de renuncia de las fuerzas armadas.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió el mando del país mediante un discutible proceso de transición en el que supuestamente no se respetaron las normas legislativas.

Áñez y sus aliados han argumentado repetidamente durante el último año que no hubo un golpe de estado en 2019, sino una “sucesión constitucional” después de que Morales se resignara a las protestas contra el presunto fraude electoral este año.

La hija del expresidente confirmó que el juzgado de La Paz que conoce el caso había decidido que la audiencia oral se instalaría de manera virtual y rechazó la solicitud de la acusada de realizarse de manera presencial, dijo Sputnik.

La virtualidad del proceso “será otra incongruencia, porque habrá dificultades técnicas con todos los imputados, abogados y demás que deban estar conectados, y no será posible el correcto desarrollo del debate”, dijo Ribera a Éxito.

Se prepara un segundo proceso golpista y varios líderes locales de derecha están entre los acusados.

La Fiscalía General y la Corte Suprema esperan que el parlamento permita varios juicios de responsabilidad por delitos cometidos durante el gobierno de facto, incluidas las masacres de opositores.