Morales: “JxC debe dar quórum” cuando Congreso discuta acuerdo con FMI

El presidente de la UCR dijo que estaba “en condiciones de evitar la insolvencia”. Foto: Edgardo Valera.

El gobernador de la provincia de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, dictaminó este miércoles que Juntos por el Cambio (JxC) debe respaldar el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso, dado que los diputados de la coalición opositora deben problematizar en ambas cámaras “para asegurar una quórum” y “no entorpecer” su aprobación.

“Ratifico lo que la JxC dijo que estaba en condiciones de evitar la insolvencia. Estoy muy cerca de lo que dijo (la ex diputada) Elisa Carrió, la Coalición Cívica y nuestro propio partido. Hay que dar quórum y no resistir”. Si no, la economía se dañará, y cuando eso suceda, los platos rotos terminarán pagando por los más pobres”, dijo Morales en declaraciones a Radio Mitre.

“El cumplimiento del acuerdo es responsabilidad del gobierno, pero la actitud de la oposición debe ser la de hacer lo correcto”. Gerardo Morales

Morales ratificó así el apoyo de la UCR al acuerdo en términos parlamentarios, en momentos en que el PRO aún no había definido su posición, lo que podría ocurrir esta tarde, cuando se realizará una reunión de diputados macristas. cámara baja con el fin de unificar criterios en esta materia.

“El cumplimiento del acuerdo es responsabilidad del gobierno, pero la posición de la oposición debe ser hacer lo correcto y no esperar a que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) ascienda un día”, dijo.