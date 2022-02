El ascenso imparable de las NFT suma la primera plataforma de criptomonedas de Argentina

Facundo y Manuel Migoya y Matías Loizaga, impulsores del proyecto.

Con el lanzamiento de la plataforma, Argentina se suma al boom mundial que vive el NFT Arte de acertijosel primer mercado masivo dedicado a la venta exclusiva de criptoarte, donde piezas de artistas como Nicolás Costantinoque creó varios jardines musicales, que juntos forman una sinfonía, o un fotógrafo Marcos Lópezquien dio vida a su propia metaversión llamada “Lópezverso”.



De un artista americano pitido vendería por $ 69 millones para collage digital en NFT (token inconfundible), En marzo de 2021, solo 11 meses después, el universo del arte adoptó esta tecnología, que permite certificar la propiedad, la autenticidad y la singularidad de la creación, protegida por el mundo de las criptomonedas.



Hace algún tiempo, una estrella del fútbol Lionel Messi ha lanzado su propia colección de arte en la NFT, que presenta sus momentos más famosos en Barcelona. también El Museo Británico ha vendido como NFT una de las obras más famosas de su colección -y de la historia- “La gran ola” de Hokusai. cantante colombiana Shakira, herederos de Picasso, MoMA, incluso tondo de Miguel Ángel se sumaron a la experiencia. Los NFT parecen no tener techo.



La increíble revolución provocada por la posibilidad de fusionar el arte con las criptomonedas de forma digital trajo consigo el universo al descubrimiento, o mejor dicho, a la metaversión.



Hace apenas dos meses, apareció en la escena iberoamericana Enigma Art, la primera plataforma masiva de activos digitales y experiencias CryptoArt, con una inversión inicial de un millón de dólares y una cuidada selección de NFT inéditos y exclusivos de artistas y músicos como Soda Stéreo, Babasónicos, Nicki Nicole, Bizarrap, Los Fabulous Cadillacs , Marta Minujín, Entre muchos otros.



“Es un nuevo medio para desarrollar nuevas formas de expresión, y como todo lo nuevo, está por descubrir. Soy una persona inquieta y estoy constantemente investigando nuevas formas de crear y expresar. La NFT es una de ellas. “dice el artista de Telem Nicolás Costantino.





Uno de los diseños de Platform Enigma Art.



En la plataforma enigma.art puedes encontrar el NFT de Rosaria “Jardín A Mayor”, siete paisajes de jardines únicos, cada uno con un tono musical diferente: expuestos como un todo y al mismo tiempo formando una nueva sinfonía, un nuevo jardín. Obras realizadas especialmente para la plataforma forman parte de la serie lo siento.



“El primer día de la pandemia comencé a trabajar con una técnica nueva para mí en ese momento: la alfarería, que consiste en crear diversos motivos y patrones con arcilla pigmentada. Desarrollé varias esculturas inspiradas en el universo vegetal. Así es como Pardes nació, que en hebreo significa huerta, la fugacidad de la vida y encontrar la manera de detener el tiempo”.cuenta el artista que representó a Argentina en la Bienal de Venecia en 2013.



para Constantino, “Tanto la creación de los jardines como el proyecto en sí consiste en armar redes, unir las piezas para armar un nuevo jardín. De eso se trata mi primer NFT formal, son flores que fallan y se mueven con el viento, dando un sentido de vida y produciendo nota musical y así estimular todos los sentidos”.



Artista e intérprete que encarna en sus obras escenas célebres de la historia del arte. Eva Peronová en “Rapsodia inconclusa”dice, se ha sumado a la plataforma por la “libertad absoluta de trabajo” y “con la idea de que los precios de las obras puedan ser asequibles y así ampliar el universo de personas que tienen acceso a ellas”.



Las primeras ediciones de Enigma surgieron de los artistas Babasónicos y Bizarrap, a través de cromos originales y canciones en una serie limitada de versiones inéditas, con valor de mercado en el ecosistema cripto y la economía real. Agregarán canciones inéditas, artículos personales, fotografías, diseños y arte digital, así como experiencias cara a cara exclusivas y eventos sorprendentes con artistas. Estos y más.



Luego vino el lanzamiento de NFT Nicola Costantino y poco después Marcos López.



“Tengo que admitir que realmente no entiendo estos rápidos cambios en el dinero virtual, bitcoins, nft, blockchains, ether y metavers. Por eso me gusta el nombre de la plataforma: Enigma. Es como subirse a un tren fantasma hacia el desconocido. Es mucho para mí. Mi sueño, mi plan para este momento de la vida era comenzar a pintar con acuarelas y tomar mate mirando al río. Sin embargo, acepté el desafío animado por mi equipo de compañeros de trabajo, para quienes Trabajé durante mucho tiempo, para crear Lopezverse “, escribió el fotógrafo santafesino sobre el pliego de cargos.





Los NFT están aquí en el mundo del arte para quedarse.



Fotógrafo aclamado por su serie Sub realismo criollo y Pop latino, por el enorme mural “Suite Bolivariana” y para sus películas, que capturaron poética y humorísticamente la complejidad sociopolítica de América Latina, agregó que se trataba de un “proyecto dinámico e interactivo” y que el comprador de este NFT sería el ciudadano número uno del metauniverso que creó. . “Su nombre, así como los nombres de todos sus futuros comerciantes, quedarán inmortalizados en los anales de la historia de Lópezverso”, concluyó.



Enigma fue fundada por los hermanos Facundo y Manuel Migoya, junto con los productores Popart Music, Lauría Dale Play Records y Pepo Ferradas; una plataforma que también cuenta con alianzas estratégicas y de inversión gravauna sociedad pionera en el criptoecosistema latinoamericano.



“Queremos ser evangelizadores del mundo criptográfico, para tratar de acelerar la penetración de las ventas, el entorno criptográfico a las personas que aún no lo tienen. Creemos fervientemente que el mundo criptográfico llegó para quedarse, para tener todos los beneficios que tiene. tiene, especialmente para el mundo del arte”.le dijo a Télam Matías LoizagaCEO de Enigma.



La idea, dice, nació cuando un grupo de inversionistas fundadores vio que no había mercado en criptoarte en América Latina: “Y ningún otro artista latinoamericano ha vendido en los mercados de otras partes del mundo. Así que aprovechamos la oportunidad para crearlo para artistas latinoamericanos. América Latina está experimentando un auge en el interés cultural. Tienen un gran alcance en todo el mundo. , entonces nuestra idea era crear herramientas criptográficas “agregó, refiriéndose a una plataforma que actualmente solo acepta compras en Ethereum.



“Esta colección tiene un estilo -aclara Loizaga-: La gran ventaja de los NFT, además de ser una obra de arte en sí mismos, es que se pueden desarrollar aún más: por ejemplo, compra un Bizarrap NFT y luego descubre otros beneficios solo porque tienen este NFT. O irás a una reunión y saludarás a Sodas, o tendrás acceso a todos los espectáculos de la gira. Son NFT evolutivos, donde la obra que compraste cambia, te comunicas con el artista de una manera más directa. Y además, el artista sigue conectado con el futuro económico de la obra”resume.



Loizaga lo explica, por ejemplo, en el caso de las canciones de Babasónicos a la venta “Son inéditas: no publicas esas canciones en YouTube o Spotify, son inéditas, únicas, no existen en ningún otro lado”.



“Te vendo una obra que puede evolucionar, crecer, mutar. Es fantástico y es algo nuevo. Incluso puedes comprar una canción y el beneficio económico es que puedes recibir futuras regalías por la canción. Todo esto es posible gracias a Smart Contracts, que “Antes el beneficio era solo para la discográfica o el artista. Ahora el artista puede descentralizarlo y compartir esa ventaja con toda la comunidad”.Loizaga concluyó.