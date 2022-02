El presidente de Honduras tiene coronavirus

La presidenta confirmó su foto en las redes sociales



“El resultado de la PCR de ayer (Covid-19) fue negativo, el de hoy es positivo; según las pruebas es leve; con la bendición del Creador del Universo, seguiré participando personalmente en el plan de mi gobierno para volver al orden democrático y a la Constitución”.Castro tuiteó, dijo la agencia de noticias Sputnik.

El presidente asumió el cargo el 27 de enero tras ganar las elecciones de noviembre al frente de una alianza opositora encabezada por Libertad y Refundación (Libre) y en medio de tensiones legislativas por la elección de dos presidentes del Congreso.



“En 10 días me he curado, Xiomara está más fuerte, rezaremos y confiaremos en los médicos, la agenda no se interrumpe”agregó el expresidente por su parte en las redes sociales manuel zelaya (2006-09), coordinadora de Libre y esposa del jefe de Estado.

La peste castrista coincide con el visto bueno parlamentario a las congresistas víctimas de la persecución política, que se desató tras la salida de Zelaya y fue rechazada por la Corte Suprema en un fallo interpretado por varios sectores como un golpe de Estado.