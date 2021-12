Tarjeta ANSeS Alimentar: como saber si me conviene, plazos e importe a cobrar en agosto

Con pandemia instalado hace casi dos años, sin Renta Familiar de Emergencia (IFE) así como una fianza de $ 15,000, enviada para acompañar a una familia argentina que atraviesa el tiempo. económico difícil – planes sociales proporcionados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) toma un poco más importancia.

Porque la Tarjeta Alimentar es una de las políticas complementarias que se enfoca en solucionar grandes problemas muriendo de hambre, por eso todos los meses te dan una cierta cantidad dinero para las principales noticias que son destinado específicamente a la compra de alimentos .

¿DE QUÉ SE TRATA LA TARJETA ALIMENTAR?

Según la información proporcionada por el sitio oficial, se trata de una política complementaria que forma parte de Plan de Argentina para combatir el hambre ya que mensualmente envían algo de dinero desde $ 6000 a $ 12 000 para diferentes familias que se encuentran en situación económica vulnerable.

el dinero pueder gastado solo en comida, es por eso que no puede retirar dinero en efectivo. Su principal objetivo es “promover acceso para comida saludable, incrementar ingresos familiares y Produce mas trabajo”.

¿PARA QUIÉN ES LA TARJETA ALIMENTAR?

A diferencia de otros planes, Tarjeta de alimentación tener un implementación automática para titulares de programas sociales . Esto significa que el beneficiario no necesita realizar ningún trámite para pasar a formar parte del mismo porque los datos existentes en la agencia de referencia de Fernanda Raverta son suficientes (ANSES).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos hasta los 14 años inclusive.

Titulares de Prestaciones de Maternidad para la Protección Social.

Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo para personas con discapacidad sin restricciones de edad.

Madres con 7 o más hijos que perciben Pensión Sin Contribución.

CÓMO SABER SI LA TARJETA DE ALIMENTACIÓN ES ADECUADA PARA MÍ

Si alguien es titular de alguno de los programas sociales mencionados anteriormente y quiere saber si la cantidad de dinero que entrega Tarjeta Alimentar está de acuerdo con suponer que es ANSeS contar a través de mensaje texto o vocación teléfono al número que haya registrado el titular del paquete recibido.

En cualquier caso, los que quieran saber con mayor precisión, la agencia dejó en su página el número del centro de informes del ministerio: 0800-222-3294.

CUÁNTO DINERO SE COBRA POR TARJETA DE ALIMENTOS

Para las titulares de la Asignación por maternidad, el monto total es $ 6000 mensual.

mensual. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para un hijo también recibirán $ 6000 por mes.

por mes. Aquellos con dos hijos, el monto total por Tarjeta Alimentar permanece en $ 9000

Aquellos que tienen 3 o más hijos en total son $ 12 000 .

. Para los titulares de la Pensión Sin Contribución con 7 o más hijos, también recibirán $ 12 000 por mes. Este grupo fue el último en incorporarse a la Tarjeta Alimentar y fue inaugurado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Es importante aclarar que el saldo que se repone cada mes en la tarjeta no son acumulativos Es decir, si la persona no gasta todo el dinero que se le entrega en un mes, lo perderá ya que no puedo salvar .

CUANDO CARGO EN AGOSTO DE 2021

Para los que tienen plástico, porque todos los meses habrá una tarifa. tercer viernes de cada mes . En el caso de agosto cae en viernes 20 de Agosto .

QUÉ SE PUEDE COMPRAR CON LA TARJETA ALIMENTAR

Como mencionamos anteriormente, solo se puede comprar comida con el mismo, No puedes comprar bebidas alcohólicas y no puedo conseguir dinero en efectivo .

Si el destinatario compra Algunos productos que están incluidos en la lista de prohibiciones del Ministerio de Asuntos Sociales pueden ser contactados bloquear tarjeta.

¿QUÉ HAGO SI PERDIDO O ROBADO MI TARJETA DE ALIMENTOS?

En el caso de está perdido o Robar de la Tarjeta Alimentar el titular debe transmitir pronto con el Banco donde haya registrado su cuenta para solicitar el reembolso.