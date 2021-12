Aumento de nafta: el sábado subió un 5% y será el último aumento del año

NS precios de la gasolina y el diésel aumentará este fin de semana en un 5% de media, cuál es la última caminata programada para 2021, según dicen en YPF.

La petrolera estatal moverá su precio en la madrugada del sábado 15 y así completará la pista. un asombroso aumento del 18% entre marzo y mayo, que es de 15 puntos porcentuales para margen de refinamiento y 3 puntos por transferencia de tarifa de adquisición biocombustibles e impuestos.

Después de YPF, se espera que otras empresas como Raízen (que opera la marca Shell), Axion, Puma Energy, Gulf, Dapsa y Voy Con Energía actualicen sus precios en las estaciones de servicio.

En conferencia con inversores, ejecutivos de YPF señalaron que 15% menos de combustible en dólares en comparación con 2019, el año prepandémico.

Además, en una entrevista con radio 10, presidente de YPF, Pablo gonzalez, asegura que si la empresa transfiere al público el precio internacional del barril de crudo (que ronda los US $ 69), la gasolina debe pagarse alrededor de $ 130 por litro, en lugar de los $ 85.70 que cuesta la súper variedad en la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello, los productores de petróleo y refinerías acordaron a principios de marzo comercializar crudo “criollo” a u $ s 55 por barril.

El principal riesgo para la sostenibilidad de este esquema es que los valores internacionales se disparen o que el peso enfrente otros nuevos. devaluación contra el dólar.

González, ex vicegobernador Alicia Kirchner sobre Santa Cruz entre 2015 y 2019, considera que su rectoría ante el presidente, Alberto Fernández, y vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, es clave para obtener la autorización del Gobierno para subir los precios antes de las elecciones.

Como dijo en una entrevista radial, el compromiso de la petrolera es aumentar el combustible en un 28,1% en el año, menos que la inflación presupuestada del 29%. Pero desde principios de año, el ajuste ya superó el 27%.

YPF gana más del 80% de sus ingresos (US $ 2.648 millones en el primer trimestre) por ventas de combustibles en el mercado local.

Por eso antes 6% de disminución en el volumen enviadoDebido a la baja circulación de la gente durante la pandemia, su partido tuvo que buscar dinero con diferentes aumentos en gasolina y diésel desde agosto del año pasado.

La acumulación desde entonces es del 60% en Capital Federal y algunos puntos por debajo en el interior del país; Una parte busca reconstruir los márgenes y la otra hace diferentes ajustes para los biocombustibles (biodiesel y bioetanol) y los impuestos internos a los combustibles (ICL y CO2).

Las empresas petroleras lo hacen plan de inversión de US $ 2.7 mil millones para 2021, que se financia con la venta de combustible. Este año se asignarán alrededor de US $ 1.300 millones para la formación de hidrocarburos no convencionales. vaca muerta.

Esta semana YPF informó a la Bolsa que perdió US $ 25 millones en el primer trimestre, a pesar de que registró una utilidad operativa de US $ 78 millones.

El rendimiento aumenta, teniendo en cuenta que en el último año se registró una pérdida de US $ 1.098 millones, igualada por el aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el gas natural, frente a una menor producción de hidrocarburos y una disminución de los envíos de combustibles refinados.