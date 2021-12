Permiten DNI para personas no binarias: qué significa y a quién beneficia

Este miércoles fue inaugurado a través de Decisión 476/2021 publicado en Boletín oficial NS determinación de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para comunidades no binarias, es decir, aquellos que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino.

Igualdad de género: políticas argentinas que dan ejemplo al mundo

Esta mañana el presidente Alberto Fernández hará la actuación donde formalizará el acto hacer de Argentina el primer país de la región en extender y reconocer este derecho estipulado en la Ley de Identidad de Género. Allí “experiencias de género internas e individuales como todo el mundo siente, que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer ”.

De esta forma, el Mandatario intervendrá a las 11:30 horas en un acto que se realizará en el Museo del Bicentenario Casa Rosada, acto al que también asistirá el ministro de Gobernación, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez. Alcorta, y director del Registro Nacional de Personas (RENAPER), Santiago Rodríguez.

La propia medida tiene en cuenta, en principio, que “el derecho a la identidad de género está ligado al derecho a la propia identidad”, que forma parte del campo de los derechos humanos.

Asimismo, se determinó que el derecho a la identidad tiene una “relación directa e indivisible” con el derecho a no ser discriminado, a acceder a la atención médica, a la privacidad y a “llevar a cabo el propio plan de vida”. De esta forma, la atribución se “configura como un concepto general que agrega otros derechos que protegen diversos aspectos de la persona”.

En este marco, el Decreto Ministerial volvió a citar la Ley 26.743 de Identidad de Género y la convirtió en la base legal para la formación de un DNI no binario desde “tToda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género., por su libre desarrollo personal y por ser tratados de acuerdo con su identidad de género y, en particular, identificarse de esta forma en los instrumentos que acrediten su identidad sobre el nombre, la imagen y el género que figuran allí “.

En contra de esto, el Decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, Jefe de Estado Mayor, Santiago Café, Ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y Ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, estipula en el artículo 2 que la nomenclatura que se utilizará en el DNI y Pasaporte Ordinario en los sitios relacionados con el “sexo” Pueden ser la letra F, para femenino, M, para masculino o X , haga una tercera elección.

Esta definición final incluirá el término no binario, indeterminado, no especificado, no especificado, no informado, autopercibido, no informado; “o cualquier otro significado identificable por personas que no se sientan incluidas en el binomio masculino / femenino”.

De esta forma, RENAPER podrá ajustar las características del DNI y del pasaporte que emite. según regula la Ley 26.743 Identidad de género y todas las instituciones estatales tendrán 120 días de publicaciones estándar en la Gaceta del Estado adaptar normativa y tecnología necesarios para la implementación efectiva de estas medidas.

A su vez, el Decreto estipula igualdad de derechos para los extranjeros nacionalizados en un país con su propia identificación o pasaporte.

Por otro lado, el acto indica que RENAPER deberá notificar a quienes soliciten sus documentos de acuerdo con las condiciones establecidas en este acto que tienen la “posibilidad de ver limitar su entrada, estancia y / o situaciones de tránsito en países donde no se reconocen otras categorías género distinto al binario “.

¿QUÉ SIGNIFICA GÉNERO NO BINARIO?

El término “género no binario” se aplica a las personas que: no sentirse representado por el binomio tradicional de género, es decir, no se ven a si mismos ni hombre ni mujer.

Esta denominación no se refiere al género de nacimiento, por lo que es necesario distinguir entre este y el género porque el género solo muestra características biológicas, anatómico, fisiológico y cromosómico con el que nace una persona cuando El género abarca una amplia gama de roles, ideas y expectativas de comportamiento. que tiene la sociedad sobre los comportamientos, pensamientos y características que “según” con el sexo biológico asignado al nacer.

Por tanto, hay individuos que lo sienten tu género biológico es lo opuesto a tu identidad de género, los llamados transgénero, y otras personas que no se identifican con ningún género, es decir, quién puede identificarse como no binario género queer o fluidos genitales.