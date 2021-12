Jar mouth: que es y cuando se conocieron los primeros resultados

La llamada “bandeja de salida” es uno de los momentos más esperados de cada jornada electoral y es Elección 2021 no es una excepción. En Argentina existe una prohibición electoral que impide la difusión de las encuestas de opinión durante las elecciones y hasta 3 horas después del cierre de los centros de votación..

Se estima que el primer resultado, no estoy seguro, lo serán disponible cerrar 21:00 hoy. Es decir, solo tres horas después del cierre de la mesa. Anteriormente, habría un punto de salida.

Elección 2021: 10 cosas que debe saber antes de votar en la Legislatura

ELECCIÓN 2021: ¿QUÉ ES LA BOCA DE LAS URNAS?

Por lo general, la parte que contrata a un consultor proporciona una solución., y luego los datos son utilizados por televisión, radio, gráficos e incluso medios digitales.

NS La alcantarilla de salida funciona a través de la votación que se realiza con los votantes después de que abandonan la mesa de votación, después de haber votado. Allí se les preguntará a quién eligió la persona.

Es importante enfatizar que quienes realizaron esta encuesta fueron empresa especial contratada por las partes que luego se filtra en el medio.

Sin embargo, Los datos no son tan precisos ya que no hay forma de verificar que el encuestado esté diciendo la verdad. . Y es importante tener en cuenta que ese punto de salida no es legal.

ELECCIÓN 2021: QUÉ VOTAR

En esto elección 2021, por otra mano, ocho distritos elegirán senadores: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

Segundo, Se elegirán 127 representantes nacionales en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un total de 257 escaños. . Según la población, las provincias con más renovaciones de diputados son: Provincia de Buenos Aires (35), CABA (13), Córdoba (9), Santa Fe (9), Mendoza (5) y Entre Ríos (5).

Independientemente del contexto de la emergencia sanitaria, la votación es obligatoria para todos los argentinos y con la opción de que para el 14 de noviembre tengan 18 años y más y menos de 70 años, que están inscritos en el padrón electoral, debe elegir obligatorio, salvo que se encuentren excluidos por alguna de las diversas causas previstas en la ley.

Aquellos de 16 y 17 años, o aquellos que tienen 15 pero tendrán 16 hasta el 14 de noviembre, tienen sufragio opcional.

¿A qué hora es la PRIMERA BOCA DE URNA?

Debido al contexto de una emergencia sanitaria y para evitar aglomeraciones, Nuevo centro de votación establecido para eleccion general: Se abrieron 3068 centros más, para un total de 17.567 empresas.

Si se repiten las dinámicas STEP, Los primeros resultados provisionales estarán disponibles alrededor de las 9:00 pm. . Se espera que después de las 6 pm, se libere el primer punto de salida.

NS resultados oficiales, por su parte, se publicarán a través del sitio web www.resultados.gob.ar y la aplicación “Elecciones Argentina 2021”, que ya está disponible para su descarga en iOS y Android.