ANSeS Plus AUH por $ 7000: qué hacer si no se recibe el pago

En el contexto de la pandemia del coronavirus y su impacto en la economía, el Gobierno continúa realizando una serie de medidas que buscan cubrir los sectores más vulnerables ante las crisis.

De esta forma, el pasado viernes la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) comenzar a pagar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) $ 7,083 según el 20% acumulado mensual durante 2020 con el fin de “seguir acompañando a las familias más necesitadas”, como se indica en la página web de la organización que lidera Fernanda Raverta.

Previamente, título utilizado para la facturación 80% del beneficio total cada mes y El 20% se deduce retroactivamente al final del año, al mostrar certificado de finalización del año escolar y calendario de vacunación actualizado..

Sin embargo, ahora este 20% se incrementará para dar ayuda adicional para beneficiar a sus poseedores en el contexto de una pandemia. Con una inversión de $ 10,532 millones del Estado, esta acción llegará a 1.300.000 niños en todo el país corresponde a 743,000 poseedores de AUH, a quienes se les acreditarán $ 7000 por cada niño.

Sin embargo, no todos los poseedores recibirán bonificaciones este junio: Solo aquellos que hayan presentado su Carta de Declaración AUH antes del 30 de abril pueden acceder, procedimientos que reemplacen la presentación del Libro de asignación universal para 2020.

Aquellos que hayan completado la Declaración Jurada antes del 30 de abril verán $ 7000 por niño acreditados bajo el esquema de pago divulgado por ANSeS, que considera descontinuar el DNI:

Documentos completados el 0, 1, 2 o 3: viernes 11 de junio

Documentos completados antes de las 4: lunes 14 de junio

Documentos completados antes de las 5: martes 15 de junio

Documentos completados antes de las 6: miércoles 16 de junio

Documentos completados antes de las 7: jueves 17 de junio

Documentos completados antes de las 8: viernes 18 de junio

Documentos completados antes de las 9: martes 22 de junio

Sin embargo, No todos los titulares de AUH recibirán los beneficios este mes: aquellos que no hayan presentado la Declaración Jurada en la fecha programada deberán esperar un nuevo anuncio del Gobierno.Sin embargo, se estima que no lo aceptarán primero.

Por esta parte, Aquellos que no hayan completado la carta de declaración tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 presentarlo a través de Mi ANSES, con CUIL y Código de Seguridad Social.

Finalmente, quienes se unan a AUH durante 2021 tampoco podrán recibir los beneficios ya que son retroactivos según los pagos del año pasado.

¿CÓMO PRESENTAR UNA DECLARACIÓN?

Procedimiento en línea:

Ingrese mi ANSeS con el código de seguridad social

Si no hay un Código de Seguridad Social, puede administrarlo en la siguiente página: Obtenga Código de Seguridad Social | anses

Después de ingresar a My ANSeS, vaya al menú “Hijos e Hijos” y luego vaya a “Presentación Cuaderno DDJJ AUH – Disco 840/2020”

Allí tienes que seleccionar el CUIL de cada niña y / o niño para completar la declaración escrita.

Por último, haga clic en “Enviar declaración”.

Tramitación directa en oficina ANSES, con turnos:

Descarga y completa el formulario PS 1.72

Tomar turno para ir a la oficina