2021 se lleva a cabo en Entre Ríos: una contundente victoria para Juntos, que obtuvo casi el 52% de los votos

Victoria histórica Juntos por Entre Ríos con un volumen de sonido que llega 398.655, 51,78% del total , investigó el 99,22%, en una coalición liderada por el exministro del Interior, Rogelio Frigerio (n).

en un justicialista de la provincia de raigambre , sorprendido por la magnitud del triunfo del bloque opositor, que dejó en segundo lugar Inicio Todo, con 227.242, lo que representa un 29,51%.

Es un hecho que no deja de sorprender y que abre un nuevo escenario para las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre .

El propio gobernador Gustavo Bordet, cuando salió a hablar tras conocer los primeros datos, indicó que intentará revertir el resultado , aunque reconociendo implícitamente que se debe hacer un esfuerzo muy importante.

¿Qué fue elegido?

EN EL PASO 2021 este domingo 12 de septiembre entre ríos determinar quién será el candidato que competirá en las elecciones generales de noviembre 5 escaños actualizados provincia en la Cámara de Diputados Nación (de 9 que tiene).

Los diputados de la oficina que completó su mandato actual en diciembre es Jorge Lacoste y Atilio Benedetti (UCR); Ana Gaillard y Mayda Cresto (Frente de todos); Alicia Fregonese (PRO). Los candidatos a reemplazarlos dejarán la Primaria Abierta, Concurrente y Obligatoria (STEP).

Este año no habrá cambios en los representantes de Entre Ríos en Senado, porque sus tres plazas tienen mandato hasta 2025. Cumplen con Alfredo Luis De Angeli y Stella Maris Olalla (ambos de Together for Change), Edgardo Kueider (FdT).

entre ríos , con 1.235.994 almas (según el Instituto de Geografía Militar), tiene un registro de 1,112,939 votantes activado para votar 3.355 mesas.

La provincia estaba gobernada por el peronista Gustavo Bordet, dirigido por segundo término consecutivo – Asume el cargo en 2015 y fue reelegido en 2019.

Qué elegir en STEP 2021

Se seleccionan los candidatos de cada partido que competirán en las elecciones generales del 14 de noviembre. Para el 2021, se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 escaños).

¿QUÉ SIGNIFICA PASO?

ÉL MURIÓ representa Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.