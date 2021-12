Verbitsky: “Mi vacunación en el Ministerio fue un grave error, que lamento, y por eso pido disculpas”

El periodista Horace Verbitsky hoy discúlpate por el “ejercer privilegios”, Aludió a haber sido vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, hecho que definió como un “grave error”, y lamentó.

En un texto más conciso y menos polémico de lo que cabría esperar, el ex columnista admite que fue un error y atribuye su relato del programa en el programa de radio a que no “prestó atención a lo que decía”. se trataba. Algo andaba mal “.

De esta forma, incluso sin mencionar explícitamente, No confirmó la versión sugiriendo que la filtración se debió a que sabía que el periodista Clarín estaba investigando el caso. y que sus declaraciones por radio eran una táctica para anticipar la divulgación, a su manera.

El texto también sugiere que No hay “cama” u operación para influir en Ginés o en el Gobierno. En particular, con respecto al funcionario expulsado, Verbitsky recomienda leer su carta de renuncia, quizás el único reclamo de “amigo” contenido en la nota, por lo que no hay una disculpa específica para desencadenar su salida.

“Considero sin motivo la parte que me cae y acepto todas las críticas recibidas, y agradezco muchas comunicaciones de solidaridad y compasión. Sí lo hago y, sobre todo, Si luego lo digo sin que nadie me pregunte es porque no me di cuenta de que algo andaba mal, ejercicio de privilegios “, escribió en el sitio web El Rohete de Luna.

De esta forma, el reportero publicó su explicación del hecho que provocó Ginés González García abandona el Ministerio de Salud y el de ella fue reemplazada por Carla Vizzotti, quien ayer asumió oficialmente como jefa de cartera.

“Debo una explicación a todos los lectores de Rocket y a los que han seguido mi trabajo y mi militancia durante mucho tiempo. Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un grave error, del cual lamento, y por eso me disculpo”, dijo Verbitsky.

Además, el también titular de Cels comentó: “Habrá quien dude, porque a lo largo de los años se han estructurado estereotipos sobre mí que excluyen actos de ingenuidad o simplemente estupidez. Se asume que siempre actúo de forma racional y la motivación oculta es a buscar, que en esto han llegado a un extremo delirante, como si fuera un regalo de cumpleaños para Cristina, para que el gobierno se deshaga de Ginés ”.

Verbitsky explicó que, “preocupado por el noveno contagio en mi familia, que iba desde septuagenarios hasta bebés de un año, y con víctimas fatales tras semanas de sufrimiento”, le preguntó al exministro que ahora es ministro si “era oportuno”. “para que se lo aplique.

“Dijo que sí y yo tenía que hacerlo en el Hospital Posadas, uno de los tres ciudadanos, que dependía del Ministerio. A los pocos días me tocó mi turno”, dijo el director de Cohete a la Luna.

Sin embargo, dijo que “unas horas antes, la secretaría privada del ministro” le dijo que “el equipo itinerante del hospital lo haría en el propio Ministerio”.

“No debería haber estado de acuerdo”, aceptó Verbisky, juzgando que “nada” justifica sus acciones e incluso, “por el contrario, socava” su “pretensión de igualdad de trato y atención especial para los más vulnerables”.

“Lo mejor que me viene a la mente es admitirlo y disculparme. El único consuelo es ver cuántas personas puras y dignas hay a nuestro alrededor y no nos damos cuenta “.