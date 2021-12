Días para cobrar Tarjetas Alimentar: con tu cédula, mira si vas a cobrar $ 12.000 este viernes

El Gobierno ha confirmado que el cuarto tramo de la Renta Familiar de Emergencia (IFE 4) quien ayudó a todas las familias argentinas en los primeros meses pandemia , sin embargo, desde entonces han nuevos beneficios continuar asistiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad en términos económicos.

NS descuento, bonificación adicional única para pensión y jubilados por $ 5000 y se agrega un nuevo grupo a Tarjeta de alimentación – Madres con 7 o más hijos que sean Titulares de Pensión Sin Contribución ( PNC ) – ha sido una de las soluciones fundamentales proporcionadas por la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) en el último minuto.

TARJETA ALIMENTAR: ¿QUÉ ES?

La Tarjeta Alimentar es implementada por el Gobierno a través de un organismo liderado por Fernanda Raverta – ANSES – parte de Plan de Argentina para combatir el hambre donde un gran grupo de personas cobra una cierta cantidad de dinero cada mes para compra exclusiva de alimentos .

El principal objetivo de esta política complementaria es asegurar el acceso a canastas de alimentos básicos y alimentos saludables para todos los argentinos.

QUIÉN PUEDE ACCEDER A LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de diferentes programas sociales, por lo que no existe ningún procedimiento a seguir para formar parte de la misma – la implementación ocurre automáticamente con los datos en el sistema -.

Poseedor Asignación universal para niños con niños hasta 14 años inclusive.

con niños hasta 14 años inclusive. Poseedor Subsidio por embarazo para la Protección Social.

para la Protección Social. Aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo para alguien con discapacidad sin límite de edad.

sin límite de edad. Madres con 7 o más hijos que reciben Pensión Sin Contribución Este grupo fue el último en seguir el plan y fue confirmado por el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, antes de dejar el cargo en una entrevista televisiva.

CUÁNTO DINERO SE COBRÓ POR LA TARJETA ALIMENTAR

La cantidad de dinero que recibirán los grupos mencionados anteriormente será varía según el número de niños donde reciben beneficios económicos de ANSES.

Para beneficios de maternidad: $ 6000 mensual.

mensual. Para el subsidio universal por hijo (AUH) para un hijo: $ 6000 por mes.

por mes. Para dos niños: $ 9000 por mes.

por mes. Para 3 o más niños: $ 12 000 por mes.

por mes. Para jubilación no remunerada con 7 o más hijos: $ 12 000 por mes.

CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO PREOCUPARSE POR LA TARJETA ALIMENTAR

El calendario de pagos con Tarjeta Alimentar se rige por factores fundamentales, El plastico.

Quienes tengan plástico a su disposición facturarán, como todos los meses del año, el tercer viernes de cada mes. Quiero decir esto Viernes 20 de agosto.

Por otro lado, ¿quién? no tienen plástico tienen que esperar los últimos días del mes en que la agencia confirme la fecha.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO DEPOSITAN DINERO?

El dinero para la Tarjeta Alimentar será depositado en la cuenta bancaria registrada en el sistema, si los usuarios no han recibido el dinero correspondiente a la fecha de cobro, pueden realizar consultas a través de medios de contacto como gratis 130 .

De todos modos recomendado suponer hasta los últimos días del mes porque puede suceder que algunos pagos se retrasen por ANSES .