Tarjeta ANSeS Alimentaria: si el saldo no se agota en el mes, ¿desaparecerá?

La Tarjeta Alimentar, la herramienta más popular del Plan Argentina Contra el Hambre, tiene como objetivo cubrir la canasta básica alimentaria de los niños de los sectores más vulnerables, con especial atención a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esta se amplió en mayo para incluir 2,1 millones de personas adicionales: la asistencia que antes llegaba a todas las beneficiarias de la AUH con hijos hasta los 6 años y a las titulares de la Asignación de Maternidad (AUE) a partir de los 3 meses de gestación, ahora también ha llegado todos los padres con hijos hasta 14 años que cobran AUH ya las madres de 7 hijos o más titulares de Pensión Sin Contribución (PNC).

Por su parte, el monto también aumenta para titulares con tres o más hijos, que anteriormente costaban $ 9000 y ahora accederán a $ 12,000 por mes.





Esta ampliación, que presupone una inversión estatal de $ 18.500 millones mensuales, busca cubrir la canasta de alimentos básicos para los sectores más vulnerables, brindando acceso solo a abarrotes y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de comprar alcohol o retirar efectivo en una cuenta de tarjeta.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reveló que una de las razones del aumento de las tarjetas de alimentos básicos fue que el gobierno, Su objetivo es dar a las familias acceso a una dieta más completa., que vio disminuir su consumo durante la pandemia.

Los líderes revelaron que, dada la emergencia alimentaria nacional, consumo de productos de calidad nutricional (carnes, lácteos, frutas y verduras) disminuyó de mes a mes: en abril del año pasado el consumo de estos productos por parte de los beneficiarios de Food Card fue 62%, representar Caída del 12% entre 2020 y 2021, quien resumió el impacto en las dietas saludables y completas de los niños en sus titulares.

Por lo tanto, Se están evaluando las deducciones del IVA para los titulares beneficiarios., para facilitarles el acceso a este producto grado alimenticio: “Estamos evaluando y finalizando definirlo, será específico para leche, carne, frutas y verduras lo que representa aproximadamente el 50% de la compra ”, dijo Arroyo.

SI EL DINERO DE LA TARJETA NO SE COMPRA AL MES, ¿SE PERDERÁ?

En este marco, y dado que la Tarjeta de Alimentos solo permite la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, surge la pregunta sobre su saldo de mes a mes: ¿Se queda si no se usa en absoluto o vuelve a cero?

La respuesta no es aplicable: Alimentar Card no es una herramienta de ahorroPor este motivo, los saldos mensuales no son acumulativos. Esto significa la cantidad disponible en la tarjeta. volver automáticamente a cero antes de aceptar la siguiente carga.

De esta forma, quien quiera ahorrar a través de este mecanismo no podrá hacerlo y será más fácil utilizar la totalidad del saldo del mes antes de realizar un nuevo pago, invirtiéndolo en alimentos de calidad nutricional.

¿CÓMO CARGO?

Los montos actualizados según la prórroga de mayo son los siguientes: