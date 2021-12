Cuarentena estricta los fines de semana: qué hacer y qué no hacer

Este fin de semana se reanudaron estrictas restricciones en varios puntos de Argentina para intentar reducir el aumento de contagios por el coronavirus. Por lo tanto Las medidas ordenadas entre el 22 y el 30 podrán reanudarse., Residencia en Decisión 334/2021 publicado en Boletín oficial.

Aplicación de la regla de confinamiento lugares que se encuentren en “Situación de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario o en Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

NS La cuarentena estricta comienza de nuevo este sábado a partir de las 0 a.m. y finalizará tan pronto como comience el lunes 7. Básicamente, se implementa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en más de 100 distritos en todas las provincias de Argentina, excepto La Rioja.

De los 133 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires, solo un distrito que se encuentra en la fase 4, el partido San Cayetano, está exento de implementar esta medida.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer?

Las estrictas restricciones impuestas durante el fin de semana afectan los horarios de circulación y actividad activada, tanto en espacios privados como en lugares públicos.

En el decreto anterior, se estableció del 22 de mayo al 30 de mayo de 2021 y del 5 y 6 de junio de 2021 ”. cese de asistencia a actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales “, al igual que “obligaciones permanentes en las casas por parte del pueblo y restricciones a la circulación de la noche “.

Puede circular por la casa entre las 6 a.m. y las 6 p.m., o por razones específicamente permitidas.. La salida en ese momento no requiere un permiso de distribución, pero quienes se vayan no deben circular fuera de los límites del partido, departamento o jurisdicción de la dirección de residencia; y deben limitarse a compras en supermercados, farmacias u otros negocios cercanos.

NS tiendas imprescindibles, reparto a domicilio y para llevar (Llévalo a casa) será activadomientras que a los negocios les gusta peluquerías, salones de belleza y otros servicios similares -donde el cliente debe por supuesto entrar en el lugar a ser atendido- permanecer cerrado. A su vez también las actividades del personal doméstico se detuvieron, entre otros.

El transporte público sigue utilizándose exclusivamente para los trabajadores esenciales. Quienes tienen trenes, subterráneos o buses tienen que procesar “Certificado de activación único para circulación – Emergencia COVID-19 ”. Lo mismo ocurrirá con quienes utilicen vehículos particulares y quieran desplazarse.

El DNU 334/2021 estipula que las personas deben permanecer en sus lugares habituales de residencia y “Solo podrán viajar para comprar artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otras necesidades. en los comercios imprescindibles y para el retiro de las compras autorizadas por este decreto, siempre cerca de sus domicilios ”.

Sin embargo, el documento explica que “las salidas recreativas podrán realizarse en espacios públicos, al aire libre, al alcance de la mano, en horario oficial de circulación, y de acuerdo con las normas generales y obligatorias de conducta”, que “no necesita tener autorización para circular”. “.

“En ningún caso se realizarán encuentros de personas, ni ejercicios de concentración o recreo grupal, ni podrán circular fuera de los límites del juego, departamento o jurisdicción de domicilio residencial ”, aclara el texto.

La prohibición de conducir de noche, que estuvo vigente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, continúa vigente. La única excepción son los trabajadores esenciales, que pueden utilizar el transporte público.

Asimismo, quienes realizan las tareas mencionadas en el marco de actividades y servicios pueden transitar, incluso sin utilizar el transporte público.

Decisión 334/2021