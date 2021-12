Juntos: el conductor del camión acepta el 30% por un año y en cuatro cuotas

El Sindicato de Camioneros (SiChoCa) aprobó hoy un Aumento salarial del 30% durante un año, en cuatro cuotas no acumulativo y con una cláusula de revisión salarial, no automática ni de activación, en febrero de 2021. Para el mes, el sindicato y la cámara acuerdan reunirse nuevamente y analizar la tabla de inflación y ver si se ajusta o no a lo acordado.

Los sindicatos liderados por Hugo y Pablo Moyano no pudieron impulsar sus propuestas para un acuerdo de seis meses más corto, que habían reclamado el 25%. La idea del sindicato es que el día 25 regirá para julio-diciembre y en enero se reencuentran para discutir alargar los próximos seis meses.

Fuentes sindicales informaron a El Cronista que, con la firma de esta UTE, El salario mínimo para el sector de la logística superará los 60.000 dólares., pero “logra mucho más si se consideran otros acuerdos adicionales, como el transporte a larga distancia de productos peligrosos (combustible, por ejemplo)”. En este caso, el piso está casi duplicado ”, enfatizó la misma fuente.

Acuerdo de paridad de camioneros … de Leonardo Román Villafañe en Scribd



El cierre de la empresa conjunta Truckers hoy también significa el estreno de una nueva configuración de red patronal negociada por Moyano. Del otro lado de la mesa ya no está la potente cámara Fadeeac (Federación de Entidades Empresariales Argentinas de Transporte de Mercancías), que en realidad no ha sido firmada, pero el acta ahora lleva la firma de Faetyl (Federación de Entidades Empresariales Argentinas). Transporte y Logística), destacamento de empresas que se encontraban en el primero, y Catac (Confederación Argentina de Transporte de Carga Automotriz).

Los portavoces que están siguiendo de cerca las negociaciones anticipan que Fadeeac podría firmar esta tarde.

Tras el convenio, el representante sindical, Pablo Moyano, manifestó: “Este convenio colectivo es un reconocimiento a los trabajadores imprescindibles que durante la pandemia no han dejado de cumplir con sus funciones”.

En su comunicado, el sindicato informó que en el convenio también “bono de fin de año confirmado “, aunque no se ha superado la cifra. Mientras tanto, el sector empresarial negó que se hubieran firmado los bonos. “No había nada en los minutos. Obviamente, si al final del año todo está bien, vendrán a por él, y si todo va muy mal, les diremos que no es posible”.

La tradición en los camioneros compartidos y las salas de transporte era que los bonos nunca se registraban en minutos, pero casi todos los años el monto se negociaba a fin de año, para ser cobrado en enero, recordó un negociador.

El año pasado los bonos fueron por 20.000 pesos y se pagaron en cuatro 5.000 cuotas, la última en abril de este año.