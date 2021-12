¿Cuánto dinero debe ganar una familia al mes para vivir en la Ciudad de Buenos Aires?

Costo de vida en Buenos Aires exceder, Durante el mes de julio, $ 100,000 como piso para incluida la clase mediaSi hablamos de la familia típica que no alquila, no tiene coche, no consume productos de marca caros, mantiene bajos sus gastos y no tiene que soportar gastos extraordinarios.

Los datos aparecen de previsión de inflación de julio a los valores publicados en mayo por la agencia de estadística CABA.

NS consultor La medición de la evolución de la economía mostró esta semana que el costo de vida para el mes de julio subió algo menos del 3%. Según Ecolatina es 2,6% y según Ferreres 2,7%, lo que significa un poco de desaceleración. Así, el acumulado desde enero alcanza el 28% y el interanual, según este último, será del 47,7%

Ajuste estricto: los salarios continúan cayendo frente a la inflación en mayo





Según datos del sitio web del Ayuntamiento de mayo, una familia necesita más de $ 33,000 por no quedarse sin hogar, mas que $ 63,000 para no pobres y más de $ 77,000 pertenece a la clase media “vulnerable”. Para exceder ese umbral, eso costaría $ 96,000.

Con una inflación en mayo de 3.3% según el Índice, las proyecciones de junio de 3.2% y julio de 2.7%, está claro que este valor reciente está en $ 105,000 y la línea de pobreza ronda los $ 68,500.

La cuenta muestra que se necesita un promedio de $ 3,500 por día para satisfacer todas las necesidades mínimas para un nivel de vida de clase media y $ 2,300 para no ser pobre.

Sin embargo, las estadísticas miden la canasta de alimentos básicos y generalmente no toman en cuenta el aspecto de los gastos del hogar que soportan las familias en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda en alquiler es el caso más simbólico en este sentido, dados los severos déficits observados en la dotación de espacio y el costo de los metros cuadrados en valor.

de acuerdo a datos de Zonaprop, departamento de dos recámaras alrededor de $ 40,000 mensuales, que debe sumarse a los gastos del mes si la familia en cuestión no es la propietaria.