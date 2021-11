Inflación: 10 ejemplos de cómo se aplastaron los impuestos

La variación de la inflación mayorista, medida por el INDEC, desde fines de 2001 hasta la actualidad es de 858%, excepto noviembre y diciembre de 2015, que no proporcionan información. El balance debe incluir la inflación existente de 2002 a marzo de 2003 inclusive, alcanzando el 118%, dejando así el 740%, sin reconocimiento.

Estos índices también deben usarse para ajustar los impuestos individuales, pero se reconocen solo en casos limitados, por ejemplo, aquellos con retenciones personales de impuestos sobre la renta que aumentaron de manera arbitraria y limitada durante los últimos 15 años; sin embargo, las actualizaciones no se incluyen en los otros tributos.

Reglas contra la actualización:

En materia contable, el Decreto 664 de 2003 establece que los diferentes órganos de control (Auditoría General del Poder Judicial, Comisión Nacional de Valores, AFIP, Banco Central, etc.) no deben aceptar informes contables ajustados por inflación. Por otro lado, las normas contables sugieren aplicar ajustes por inflación en los estados financieros cuando las variaciones del precio mayorista, en los últimos tres años, superen el coeficiente del 100%. Si se aplican actualizaciones al balance general, todas las partidas no monetarias y los estados de resultados deben ajustarse en consecuencia.





Si bien el índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC puede ser cuestionable, parece que no ha sucedido lo mismo con los precios mayoristas que se han duplicado en variación desde el primero, desde 2002 hasta la actualidad.

Por el lado tributario, las leyes 24.073 y 25.561, mantienen ajustes por inflación dentro de diferentes mínimos, deducciones, ponderaciones, saldos favorables y otras variables que inciden en los impuestos.

Algunos casos especiales:

1-Una empresa vende una máquina por $ 300.000, que adquirió en 2010 por $ 200.000. El valor de rescate (neto de amortización) es de $ 90 000, lo que da como resultado un rendimiento histórico de $ 210 000. Sin embargo, dada la inflación que se produjo desde el momento de la compra, del 142%, el resultado final de las operaciones sería menor, $ 82.200 en lugar de $ 210.000.

2-Una PYME determina el costo de ventas por la diferencia de inventario. La fórmula que se aplica es: el stock inicial de bienes más las compras y menos el stock final. En 2014, la inflación mayorista cero alcanzó el 22%. Cada uno de los tres conceptos que componen la ecuación ocurre en un momento diferente, y si no se ingresa la inflación (22%) en una etapa temprana, el costo resultante de la fórmula es menor. Esto da como resultado una mayor utilidad histórica (figurativa), que no es real. Este resultado luego se tiene en cuenta en el reparto de utilidades, lo que provoca que los dividendos que se distribuyan sean mayores de lo que realmente son, decapitando así a la empresa.

3-Una empresa tiene un depósito, adquirido en 2002 por un millón de pesos. El valor presente en su balance general es el original (sin ajuste) menos el 2% de amortización de los años que han pasado. Sin embargo, si se hubiera incluido la inflación (es decir, 380%), el valor en libros de la propiedad habría sido aproximadamente cuatro veces mayor que el que se muestra en el balance general. Esto demuestra que los estados financieros no muestran la realidad económica de la empresa.

4-El dueño de la tienda lo alquila por $ 12,000 al mes. Tendrás que pagar el IVA porque esa cantidad supera los $ 1.500, límite que marca la ley y que nunca se renueva. Si se ajusta a la inflación actual, no pagará impuestos porque estará por debajo del límite impositivo.

5-A partir de enero de 2010, el valor de venta unitario de los bienes permitidos por Monotax es de $ 2,500. Todas las empresas que lo superen quedan excluidas del Régimen Simple y deben registrarse en el Régimen General (pago de IVA y Beneficios). Si el límite se hubiera ajustado por inflación, el valor unitario habría sido $ 6,625.

6-La renta mensual que pagan los monotributistas por sus locales no debe exceder los $ 6.000. Si se ha aplicado la actualización, la renta permitida por monotax será de hasta $ 15.900 por mes.

7– Una PYME, debido a la caída de la actividad económica, no tiene beneficios. Sin embargo, tendrá que pagar el impuesto sobre la renta mínima esperada porque sus activos superan los $ 200,000. Este mínimo no se ha ajustado desde 1998, cuando se creó el tributo. Si se hubiera actualizado hoy, habría sido de $ 1,920,000, de los cuales los pagos se habrían disparado.

8-Un empleado paga el 35% de impuesto sobre la renta. Si se hubieran actualizado las partes de la escala de ingresos netos, como ordena el artículo 25 de la Ley 20.628, ahora lo mantendrían en una tasa del 9%.

9– El crédito fiscal del IVA que se puede calcular actualmente para la compra de automóviles es de $ 4,200. Por otro lado, si ese límite se hubiera actualizado hoy, habría sido de $ 40,000.

10-La amortización calculada como pérdida de las PYMES se calcula con base en el valor histórico de su inmovilizado. Si se acepta la actualización, entonces lógicamente el monto será mayor por lo que afectará la determinación del impuesto sobre la renta cada año.

En pocas palabras, los anteriores son solo algunos ejemplos que muestran que la inflación de los últimos 15 años borró los datos contables y afectó el cálculo de todos los impuestos. El resultado: balances corporativos poco confiables y se paga más por cada impuesto simplemente debido a la falta de ajuste por inflación.