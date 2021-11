Aníbal Fernández, sus tuits amenazantes, la defensa del presidente y las repercusiones de condenar sus declaraciones

NS expresión que el Ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, dijo el pasado lunes sobre el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, a través de su cuenta de Twitter es castigado por diversas entidades y líderes comunitarios. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández consideró que su disculpa era suficiente para cerrar el tema.

De empresario y ejecutivo, incluso diferente organización -como los Delegados de la Asociación Argentina Israelí (DAIA) y la Asociación Argentina de Organismos Periodísticos (Adepa) – y políticos de diversos espacios, Rechazar enérgicamente la declaración del titular de la cartera de valores.

La polémica se inició luego de que el caricaturista cuestionara las políticas económicas y sociales del Gobierno a través de Twitter: “Dale la nevera, la jarra, el viaje de graduación, los planes, un poco de dinero, lo que sea, lo que venga. Qué triste es no escuchar nunca el verbo, esfuerzo, futuro, futuro. La dignidad de la gente los dominará de nuevo “.

De la misma forma, el funcionario aludió a la escuela a la que asistía la hija del comediante y dijo: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios estatales y eso está bien. Por ejemplo, ORT de la escuela / universidad. ¿lo conoces? Lo conoces … ¿O quieres que te haga un pequeño dibujo? Te garantizo una buena escuela. Repito … ¿Lo conoces? “.

Nik desestimó el mensaje como “persecución” y dijo que estaba asustado: “El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, me dedicó un tuit de abuso sexual con una amenaza” velada “, dando a entender que conocía la escuela a la que iba mi hija. El ministro que tiene que brindar “SEGURIDAD” a todos los argentinos está acosando a quienes piensan diferente. Estoy asustado” El confesó.

En una declaración donde Adepa descrito como “una expresión de intimidación del Ministro de Seguridad hacia Nik”, suponiendo que mensaje “, que incluye información sobre el entorno familiar del dibujante, es muy serio, sobre todo porque viene de quien tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos ”.

Por lo tanto, DAIA , ese calificó como “profundamente preocupante el lenguaje utilizado por el jefe de Seguridad de nuestro país”“A través de su cuenta de Instagram, la entidad aseguró que se había puesto en contacto con el funcionario y” expresar preocupación y la necesidad de una disculpa “.

A su vez, los cruces en Twitter también llevaron a “rechazo enérgico “desde el lado Juntos por el cambio que, a través de una serie de comunicados y declaraciones públicas, presionó a Aníbal Fernández para que renunciara.

Por otro lado, el representante nacional y presidente de la Coalición Civil, Maximiliano Ferraro, advirtió: “País invertido, donde En lugar de cuidar a la ciudadanía, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, generó miedo y amenazas con sus declaraciones públicas. en las redes sociales. Él serio e inaceptable lo que pasó, le exigimos que se retracte. Simpatizamos con el dibujante Nick “.

Cuando, exsecretario de Seguridad y candidato a representante nacional Gerardo Milman: señaló: “Ministro de Seguridad tengo que renunciar. Es su responsabilidad cuidar de Argentina. No los amenace, no los chantajee, no los intimide. Estaba claro que Aníbal Fernández no estaba hecho para el trabajo. Lo que hizo con @nikgaturro fue travieso. Discúlpate y dimite ”, añadió.

Leandro Santoro , el candidato a representante nacional del Frente de Todos en la CABA, fue el primer líder del partido gobernante en criticar este martes y se distanció de las declaraciones del ministro. “No me gusta”, confirmó, al mismo tiempo planteó: “No sé qué quiere decir Aníbal, No se aceptan referencias directas o indirectas a niños o miembros de la familia. “.

A su vez, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperina , compartió su apoyo al comediante y dijo: “Lamento mucho el tiempo que tienes que atravesar. #Fuerza”. A su vez, el exdirector general de HSBC Argentina Gabriel Martino Pidió una “decisión del Poder Ejecutivo” y publicó mensajes para compartir con otros actores empresariales como Guibert Englebienne , cofundador de Globant; Ricardo Neme, director de Censys; y arroyos César Litvin, Director general del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.

Luis Miguel Etcheve aquí , el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Mauricio Macri argumentó que es un “atentado gravísimo a la libertad de expresión” y terminó: “Lo de Aníbal Fernández da miedo. Es el Ministro de Seguridad y amenaza abiertamente a los ciudadanos que no piensan como él “.