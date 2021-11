¿Qué negocios permanecerán abiertos durante los nueve días de encierro?

Lanzamiento período de confinamiento el viernes por la noche implica que a partir del sábado y durante nueve días la mayoría de las tiendas no podrán abrir tanto en la Ciudad de Buenos Aires y otras AMBA como en diversas regiones del país en situación alto riesgo epidemiológico de coronavirus.

Circulación en AMBA: mapa con 71 accesos cerrados las 24 horas hasta el 30 de mayo

Sin embargo, hay serie de actividades que el decreto de necesidad y urgencia por el cual se dictaron las nuevas restricciones califica como importante y que puedan mantener sus puertas abiertas, respetando en todo caso los protocolos sanitarios vigentes.

Por tanto, a pesar de los nueve días de encierro y las nuevas restricciones de circulación, permanecerán abiertas:

Supermercados mayoristas y minoristas

minorista más cercano

farmacia,

ferretería,

veterinario,

un lugar para la provisión de teteras,

lavandería,

servicios postales y de paquetería.

Tras el anuncio el jueves por la noche del titular del Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, El Ayuntamiento ha informado que los comercios no imprescindibles pueden seguir sirviendo desde puertas y restaurantes, en modalidad delivery y take away. El viernes por la tarde, dudo que se pueda abrir lo no imprescindible.

También seguirán trabajando porque son muy importantes:

transporte, tanto transporte público de pasajeros como transporte de mercancías y combustible;

recolección de basura;

empleados de servicios básicos (agua, luz, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencia;

entrega de alimentos, medicinas e higiene, productos de limpieza y otros suministros necesarios;

actividades de telecomunicaciones, Internet fijo y móvil y servicios digitales;

medios de comunicación;

Trabajos públicos;

escuelas, comedores comunitarios y áreas de picnic;

todas las relaciones en la industria alimentaria; higiene y aseo personal; y equipo médico, medicamentos, vacunas y otros suministros médicos;

actividades relacionadas con la producción, distribución y comercialización de la agricultura y la pesca;

servicios esenciales de vigilancia, limpieza y mantenimiento,

servicios de funeral, entierro y cremación;

y “actividades no demoradas” relacionadas con el comercio exterior.

Asimismo, son personal importante:

todos los trabajadores de la salud;

Seguridad y Fuerzas Armadas;

relacionados con actividades migratorias, servicio meteorológico, cuerpo de bomberos y controlador de tránsito aéreo;

Se pide a las autoridades gubernamentales superiores de todos los niveles de gobierno y a los trabajadores estatales que garanticen las actividades esenciales;

personal del servicio judicial de turno;

personal diplomático y consular extranjero.

Por último, también se pueden circular aquellos que tienen que asistir a personas con discapacidad, familiares necesitados de asistencia, ancianos, niños y jóvenes así como aquellos que tienen que atender situaciones de fuerza mayor.