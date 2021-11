Impuesto sobre la renta: que es, quien lo paga, categorías y todo lo que necesitas saber

Confirmación de aumentar al mínimo imponible sobre impuesto sobre la renta gobernado por Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el salario de septiembre lo gana 1.267.000 personas siguen exentas de los mismos pagos, pero para los que tienen que pagar Es importante comprender un conjunto básico de conceptos sobre cómo funciona, de dónde viene y cuáles son sus diferentes categorías. .

¿Qué es el impuesto sobre la renta?

Partiendo de lo básico, El Impuesto sobre la Renta es un tributo que se debe pagar todos los meses por el concepto lo que se gana en actividades comerciales , que según AFIP incluye:

Ingresos, rentas o enriquecimiento generados por una fuente permanente.

Ingresos, ingresos o enriquecimiento devengados por empresas comerciales y empresas unipersonales.

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles depreciables y de la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.

Producto obtenido por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participación social, monedas digitales, títulos, bonos y otros valores.

Cuando se crea el impuesto sobre la renta

En cuanto al origen del impuesto, se aplicó por primera vez durante la presidencia José Félix Uriburu Mediante decreto ley 11.586 19 de enero de 1932. A partir de entonces y durante las próximas décadas, los beneficios solo se recaudaron de determinados activos, empresas e inversiones. .





No fue hasta 1973, cuando el tercer mandato de Juan Domingo Perón, la cuarta categoría tributaria se define por los ingresos que se consideran ingresos devengados por trabajo personal -convertirse en funcionario público, trabajar en relación de dependencia y jubilarse, entre otros, empezar a pagar impuestos-.

Todos los detalles del impuesto sobre la renta se pueden encontrar en el sitio web de la AFIP.

¿Quién debe pagar el impuesto sobre la renta?

Con todo esto en mente Los que tenían que pagar las ganancias eran todos los que entraban en uno de los categoría fiscal , con ellos todo incluido “trabajo personal“, Cuál:

Oficinas públicas nacionales, provinciales, municipales y CABA.

Desde 2017 se designa la labor de los jueces, funcionarios o empleados de los Poderes Judiciales Nacional y Provincial.

Empleo de asalariados en relación de dependencia.

Cualquier pensión, pensión, pensión o subvención derivada del trabajo personal.

Servicios proporcionados por miembros de cooperativas.

El monto entregado al socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad limitada simple y en una sociedad limitada basada en acciones.

El ejercicio de la profesión liberal.

ejecución de actividades de intermediación, comerciantes ambulantes e intermediarios aduaneros;

Compensación en efectivo y en especie y viáticos abonados como anticipo o reembolso de comisiones de servicio realizadas fuera de la casa matriz donde se asigna el encargo.

Cantidades abonadas al profesorado, además de material didáctico, superiores al 40% de la renta no imponible.

El monto pagado por cese en el empleo de las personas que ocupan cargos gerenciales y ejecutivos en empresas públicas y privadas es mayor que el monto mínimo de compensación estipulado en la normativa laboral aplicable.

Segundo, Aquellos que tienen ingresos de bienes raíces urbanos y rurales también tienen que pagar ganancias; para acciones, intereses, dividendos; o por sociedad y propiedad única .

¿Quién no paga el impuesto sobre la renta?

Con todo esto en mente, es importante entender que hay ciertas personas que están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Según cálculos de AFIP, no debe ser gravado por 1.267 millones de personas Por todo el país , siendo la mayoría de ellos empleados que no perciben la renta mínima no imponible.

A esto se suma que jueces y fiscales nombrados antes de 2017 también están exentos de la obligación de pagar impuestos, mientras que fines religiosos, medicinales, educativos o culturales. Finalmente, no debería ser trabajador consular en representación de países extranjeros -y originarios de ellos-.

Hay varias cosas a considerar al calcular los ingresos.

¿Qué es el impuesto sobre la renta mínima no imponible?

De acuerdo con el comunicado de la AFIP sobre el aumento mínimo no imponible -repuesto por Escritor de historia-, actualmente en $ 175 000, mientras que el umbral de beneficio está en 203,00 $. Esto significa que los nuevos contribuyentes comienzan en $ 175,000 o $ 203,000 según el caso .

¿Cuáles son las categorías de impuestos sobre la renta?

Pasando al siguiente tema importante de la comprensión del impuesto sobre la renta, se paga dependiendo de cuatro categorías diferentes . Ellos, según información publicada por AFIP, son:

La mejor ventaja : De acuerdo con los beneficios que genera el uso de predios urbanos y rurales.

: De acuerdo con los beneficios que genera el uso de predios urbanos y rurales. Ventaja de segunda categoría : De acuerdo con los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc.

: De acuerdo con los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc. Ventaja de tercera categoría : De acuerdo con las ventajas de la sociedad y la propiedad unipersonal.

: De acuerdo con las ventajas de la sociedad y la propiedad unipersonal. Ventaja de cuarta categoría: Son los ingresos obtenidos por el trabajo personal.

¿Qué es la escala del impuesto sobre la renta?

Al explicar el impuesto a la ganancia mínima no imponible se explica que: varía entre $ 175.000 y $ 203.000 según el caso . Esto sucede porque hay umbral publicar para personas que comienzan a pagar ganancias alcanzando el monto mínimo por el cual se les impide pagar más impuestos que el aumento recibido .

A) Si, las personas que cobran entre $ 175,000 y $ 203,000 pagarán un porcentaje reducido del impuesto , mientras que a partir de $ 203.000 se empezó a pagar el tributo de la forma habitual.

Respecto al pago a realizar por personas de primera, segunda o tercera categoría, ordenados de la siguiente manera:

Aquellos que ganen hasta $ 33,039.81 deberán pagar el 5% de sus ganancias.

De $ 33.039,81 a $ 66.079,61 tienen que pagar $ 1.651,99 y un 9% por lo que supere los $ 33.039,81.

De $ 66.079,61 a $ 99.119,42 tienen que pagar $ 4.625,57 y el 12% por lo que supere los $ 66.079,61.

De $ 99.119,42 a $ 132.159,23 tienen que pagar $ 8.590,35 y el 15% por lo que supere los $ 99.119,42.

De $ 132.159,23 a $ 198.238,84 tuvieron que pagar $ 13.546,32 y un 19% por lo que superaba los $ 132.159,23.

De $ 198.238,84 a $ 264.318,45, tuvieron que pagar $ 26.101,45 y el 23% por lo que superaba los $ 198.238,84.

De $ 264,318.45 a $ 396,477.68 tuvieron que pagar $ 41,299.76 y 27% por lo que era más de $ 264,318.45.

De $ 396,477.68 a $ 528,636.91 tuvieron que pagar $ 76,982.75 y 31% por lo que era más de $ 396,477.68.

Desde $ 528,636.91 en adelante, tienen que pagar $ 117,952.11 y un 35% más de $ 528636.91.

Los impuestos los paga directamente la AFIP.

Cómo pagar el impuesto sobre la renta

En cuanto a cómo se realizan los pagos del Impuesto a la Renta, generalmente se completa anualmente, si bien se da la posibilidad de realizar pagos mensuales por este concepto. Para los empleados y las personas que realizan trabajo personal, la igualdad de remuneración está bajo su responsabilidad. Agente de corte .

¿Quién es el agente de retención del impuesto sobre la renta?

Los agentes de retención del impuesto sobre la renta son aquellas personas responsable de retener parte de los ingresos de la persona que tiene que pagar el impuesto perteneciente al estado cuarta categoría (trabajo personal) para poder realizar pagos anuales por él.

Es decir, la retención en origen es un sujeto de pago. solo, ya sea directamente o a través de un tercero, los ingresos de:

El trabajo personal se realiza en relación de dependencia.

Remuneración que reciben los actores a través de la Asociación de Actores Argentinos.

El desempeño de los cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos del Poder Ejecutivo y Legislativo. En el caso de jueces, funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales y Ministerios del Estado Nacional y Provincial cuando se produzca su nombramiento en 2017, inclusive.

Pensiones, pensiones, retiros o subvenciones de cualquier tipo en la medida en que provengan del trabajo personal y en la medida en que hayan estado sujetos al pago de impuestos, y el director de la cooperativa.

Los servicios personales prestados por los socios de las cooperativas mencionadas en el último inciso g) del artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, incluidas las retribuciones que perciban. Excepto aquellos en correspondencia con la junta directiva de la cooperativa. Además de los ingresos de los programas de seguros privados de pensiones administrados por entidades bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se perciben bajo la modalidad de renta vitalicia temporal.

Al mismo tiempo, también califican como reductores de impuestos. Quienes abonen los beneficios antes mencionados por cuenta de un tercero, cuando este último sea persona física o jurídica domiciliada o radicada en el extranjero .

¿Los jubilados pagan impuestos sobre la renta?