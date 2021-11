Elección 2021: ¿cuál es la lista final para noviembre?

Después de la elección Principal, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO 2021), varios candidatos no lograron alcanzar el 1,5% obligatorio requerido para participar en la próxima ronda electoral del 14 de noviembre. ¿Quién se quedó atrás?

Otro nuevo

La sala que preside un ex candidato presidencial en las últimas elecciones Manuela Castañeira que no llegó a un acuerdo con el Frente de Izquierda y mantuvo su propia lista, no alcanzó el número mínimo de votos necesarios para llegar a las elecciones generales. Lo acompañó en la fórmula Jorge Ayala, referente al grupo Marrón del Pneumático y a los trabajadores del FATE.

Política de empleo

Polo Obrero también se quedó con una lista liderada por Jorge Altamira. La ex legisladora porteña (2000-2004) y cinco veces candidata presidencial del país estuvo acompañada de Eva Gutiérrez, quien también fue un referente para Polo Obrero.





Frente de izquierda y sindicato

Lista del Movimiento Socialista Obrero (MST), de Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, que compitió internamente con la nómina del Partido Socialista Obrero (PTS) que encabeza Nicolás del Caño.

Principios y valores

espacio desde Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior (2006-2013) tampoco alcanzó el número de votos requerido. A ella se unió en la lista María Lucila Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa.

Unidad para el futuro

Ex director de Aduanas y veterano de la Guerra de Malvinas, Juan José Gómez CenturionTampoco sumaron los votos necesarios, como se midió en reuniones internas dentro del frente Unión por el Futuro, con Juan Carlos Neves, otro excombatiente en el conflicto del Atlántico Sur y líder del espacio Nueva Unión Ciudadana.

Partido Popular

Periodista y ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Santiago Cuneo, no alcanzó un mínimo del 1,5% con el sello del Partido Popular, grupo que lo encabezó como primer candidato a la diputación nacional, acompañado por María Fernanda Amaya en su formulación.

Fiesta celestial

El partido Celeste fue uno de los pocos que no alcanzó el 1,5% de los votos solo en la provincia de Buenos Aires, liderado por Ayelen Alancay, “Activistas por dos vidas”, y el segundo lugar lo encabezó Raúl Magnasco, presidente de Fundación Más Vida, y la líder social pro-vida Escobar Pamela Vallejos.

Fiesta de llamada social

Modelo Cinthia Fernandez que era candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en Unite, el mismo salón donde Amalia Granata era diputada provincial por Santa Fe, no pudo sumar el número mínimo de votos para acudir a las elecciones generales.

ELECCIÓN 2021: QUIÉN SE QUEDA EN LA CABA

Otro nuevo

En el espacio referido en el candidato a representante nacional por la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial, Manuela Castañeira, perdió en la primera lista de candidatos a Federico Winokur, un maestro de 28 años que es el candidato más joven en las elecciones de Buenos Aires, quien también es el líder de Acción Ecológica Anticapitalista.

Política de empleo

En la militancia de Polo Obrero Tendencia de la Capital perdió el plantel liderado por Marcelo predice como candidata a la primera diputada nacional por la Ciudad y Valentina Viglieca como candidata a la primera legisladora porteña. Ramal es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Quilmes.

Frente de izquierda y sindicato

Lista liderada por los jóvenes líderes del Movimiento Socialista Obrero (MST), Celeste Fiero, y ganó una votación encabezada por la líder del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), Myriam Bregman.

Residentes alternativos: Libres del Sur

El frente impulsado por el famoso Espacio Libre del Sur tampoco alcanzó el número mínimo de votos. Esta lista está liderada por Martin Hourest, ex legisladora de la ciudad que también es líder del Partido Gen, encabezado por Margarita Stolbizer.

Actualización de Aptitude Party

Esta lista, designada como el primer partido político laboral de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco llegó a votación. Está liderado por abogados laborales Juan Pablo Chiesa, cuya segunda candidata es Nydia Lirola.

Partido Autonómico

Partido Autonomía presenta como candidatos a representantes nacionales Eduardo Awad y Paula Monteserin tampoco formará parte de las generales.

Partido Socialista Auténtico: alianza con el partido verde

La sala que hizo un trato con los Verdes y llevó a la diputada nacional como candidata a Silvia Vázquez y Pablo Talamoni no pudo alcanzar el monto mínimo del 1,5%.

Frente Patriota

Habitación dirigida por Alexander Biondini, candidato a representante nacional por la Provincia de Buenos Aires, y que se autodefine como “provida”, no alcanzó el voto requerido con una lista que tiene a Héctor Jaime y Azul Prado Diessler como principales candidatos.

Partido Federal

Exsecretario de Cultura Nacional y exvicepresidente del Partido Justicialista de la Nación, Julio Bárbaro, quien encabeza la lista que cataloga a Miguel Saredi como el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tampoco pudo llegar a las elecciones generales.

De las 17 listas que compiten en PASO, solo cinco lograron obtener más del 1.5% de los votos:

Juntos por el cambio : Esta alternativa política está liderada por la candidata representante nacional María Eugenia Vidal, acompañada de Martín Tetaz, Paula Oliveto y Ricardo López Murphy, entre otros.

: Esta alternativa política está liderada por la candidata representante nacional María Eugenia Vidal, acompañada de Martín Tetaz, Paula Oliveto y Ricardo López Murphy, entre otros. Inicio Todo : La lista la encabeza Leandro Santoro, seguido de Gisela Marziotta y Carlos Heller.

: La lista la encabeza Leandro Santoro, seguido de Gisela Marziotta y Carlos Heller. Progreso de la libertad : una votación liderada por los economistas Javier Milei y Victoria Eugenia Villaruel, abogados y fundadores del Centro de Estudios del Derecho del Terrorismo y sus Víctimas.

María Eugenia Vidal liderará la lista Juntos por el Cambio,

Delantero izquierdo : Myriam Bregman, y el líder del Partido Obrero, Fernando Ramal, encabezaron la lista que se mantuvo en las primarias como la cuarta fuerza más votada, con el 6,23% de los votos.

: Myriam Bregman, y el líder del Partido Obrero, Fernando Ramal, encabezaron la lista que se mantuvo en las primarias como la cuarta fuerza más votada, con el 6,23% de los votos. Autodeterminación y Libertad : liderado por el político de carrera Luis Fernando Zamora, quien obtuvo más del 3% de los votos en las primarias. Zamora estuvo acompañada en la votación por la profesora Virginia Peyras y el exdiputado porteño Fernando Vilardo como candidatos a la Cámara Baja.

