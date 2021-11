Con medio año por delante, en junio comienza el Salario Anual Complementario (SAC) tanto para los trabajadores en relación de dependencia como para los que han cotizado de él en el pasado, como los jubilados.

Así, la Entidad Administradora de la Seguridad Social (ANSeS) otorgará una bonificación adicional del 50% de los mayores ingresos mensuales percibidos en el primer semestre de este año, es decir, el período enero-junio.

Por lo tanto, Incremento del 12,12% para junio que el Gobierno confirmó este miércoles para todos los beneficiarios de ANSeS según la nueva fórmula de movilidad de pensiones, que se refiere a pensión mínima en $ 23,064 por mes.

De esta forma, se cobrará a los pensionistas que perciban el mínimo $ 11,532 adicionales al final del mes como parte del SAC y $ 34,596 en total si suma la cantidad mensual tradicional.





¿CUÁNDO SE IMPONE?

Según la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota de SAC se acredita con vencimiento el 30 de junio, que este año es miércoles. Sin embargo, teniendo en cuenta el período de gracia aplicable, se puede pagar con un retraso de hasta cuatro días hábiles después del 30.

Por otro lado, la fecha de vencimiento de diciembre se fija a mediados de mes: se debe pagar el día 18, que este año cae en sábado, y se aplica el mismo plazo de aplazamiento de cuatro días.

Finalmente, al igual que durante 2020, los funcionarios pueden recibir un anticipo, antes del 20 de junio.

¿AUH, AUE y SUAF cobran bonificaciones navideñas?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Maternidad (ax) no tienen derecho a percibir bonificaciones, ya que se pagan a los trabajadores en relación de dependencia o que han realizado aportes anteriores bajo el concepto, como los jubilados.

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijos, por su parte, recibirán el bono de Navidad, pero no de ANSES. Esto se debe a que, para recibir SUAF, la mayoría de estas personas están registradas como trabajadoras en relación de dependencia, por lo que sus propios empleadores deben pagar el 50% de la remuneración más alta percibida por todos los giros (salario base, horas adicionales y cualquier se aceptan otros adicionales) en el primer semestre de 2021.

¿CÓMO SE CALCULAN LAS BONIFICACIONES?

Se debe considerar el 50% de la remuneración más alta recibida en el primer semestre del año para todos los giros, incluido el salario base, las horas extraordinarias y cualquier pago adicional.

En el caso de trabajadores con menos de un año de antigüedad, el SAC se calcula por meses trabajados, utilizando una de las dos fórmulas siguientes:

Divide el mejor salario por dos, vuelve a dividir ese número por seis y multiplica el resultado por los meses trabajados.

Multiplique los meses trabajados por la mitad de su mejor salario mensual y, para ese resultado, divida por seis.

El pago de tantiem es proporcional a los años de servicio por semestre, es decir, los empleados que no trabajen durante un período recibirán otro monto con la siguiente fórmula:

El tiempo real trabajado durante el semestre debe multiplicarse por la mitad del mejor salario ganado y este número dividido por seis.

¿CÓMO CALCULAR HORAS Y LICENCIA?

Las horas extraordinarias o las comisiones deben agregarse al monto del salario del mes en el que se pagan para calcular la remuneración mensual más alta devengada por todos los giros.

Si la jornada laboral ha sido modificada a lo largo del semestre por acuerdo entre las partes, llevando al trabajador a una jornada inferior a la habitual, se deberá recalcular el mes con mayor salario sin tener en cuenta el tiempo trabajado desde que se concedió la reducción de jornada. . por mutuo acuerdo.

Por último, la baja por maternidad no debe contabilizarse como parte del bono porque la trabajadora no percibe su salario, sino un subsidio familiar. Por lo tanto, solo se deben considerar los meses trabajados en el semestre antes o después de la licencia. Lo mismo ocurre con la licencia no remunerada, que solo considera los meses en los que se pagó el salario para el cálculo de la bonificación.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la nueva modificación del Impuesto a la Renta aprobada por el Congreso este año, bono no pagará impuestos desde que fue puesto en libertad.