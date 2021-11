Calendario de octubre: ANSES paga hasta $ 12,000 por Tarjeta Alimentar, ¿cómo sé si estoy cobrando con mi identificación?

Sin la cuarta entrega de Ingresos familiares de emergencia (IFE 4) confirmado hasta el momento – acompañando a millones de familias argentinas que residen en un situación económica vulnerable durante los primeros meses pandemia – NS programa social cobran más importancia que nunca.

Uno de los planes presentados a través Administración Nacional del Seguro Social (ANSES) que son fundamentales y más aún en el contexto de pandemias y crisis son Tarjeta de alimentación Dado que la misma lucha contra el problema más aterrador, el hambre.

El mes pasado, como anticipó el exministro Daniel Arroyo durante julio, se ha agregado un nuevo grupo a la tarjeta. Este es el titular de Jubilación sin cotización por mamás con siete hijos o más con para cubrir un mayor porcentaje de la población del país.

RESPUESTAS: ¿QUÉ ES LA TARJETA ALIMENTAR?

La Tarjeta Alimentar es una póliza complementaria que se enmarca dentro del Plan Argentina Contra el Hambre dado que cada mes se entrega a los beneficiarios una determinada cantidad de dinero que solo se puede utilizar para la compra de alimentos.

Objetivo es garantizar el acceso a canastas de alimentos básicos y una alimentación saludable para la mayoría de las familias argentinas del país.





¿Quién podrá hacerlo? El acceso a este programa es titular de tres programas sociales proporcionados por la agencia. actualmente dirigida por Fernanda Raverta y se detallará a continuación.

RESPUESTAS: ¿PARA QUIÉN ES LA TARJETA ALIMENTAR?

NS Tarjeta de alimentación esta especial para algunos titulares beneficios proporcionados por ANSeS porque la implementación ocurre automáticamente con datos Qué hay ahí dentro sistema.

Por esta razón Quienes no caigan en los tres grupos que se mencionarán no podrán formar parte de la póliza complementaria porque no existe procedimiento de registro. . Ellos:

Poseedor Beneficios de maternidad universales ( AUE ).

( ). Poseedor Asignación universal por hijo ( AUH ).

( ). Poseedor Jubilación sin cotización (PNC) para madres con siete o más hijos.

RESPUESTAS: CUÁNTO DINERO COBRAN LOS TITULARES DE LA TARJETA ALIMENTAR

NS La cantidad de dinero enviado mensualmente a los titulares de la Tarjeta Alimentar variará según factores clave, número de menores la edad del titular.

Las cifras son las siguientes:

Poseedor AUE: $ 6000.

Familia con un solo hijo: $ 6000.

Familia con dos hijos: $ 9000.

Familia con tres o más hijos: $ 12.000.

“tarjeta electrónica”Esto es específicamente para compras de alimentos.. Posibilidades de ser rechazado bebidas alcohólicas. No se puede retirar dinero.

En términos de consumo de uno de producto prohibido NS Ministerio de Desarrollo Social posible tarjeta llave“.

RESPUESTAS DEL CALENDARIO OCTUBRE 2021: CUÁNDO PAGAN LOS TITULARES DE LA TARJETA ALIMENTAR

Titular de PNC:

Son los primeros en cobrar por esta póliza complementaria desde recibir dinero al mismo tiempo que su beneficio oficial y el calendario de octubre es el siguiente:

DNI termina en 0 y 1: viernes 1 de octubre

DNI finaliza los días 2 y 3: lunes 4 de octubre

DNI finaliza los días 4 y 5: martes 5 de octubre

DNI finaliza los días 6 y 7: miércoles 6 de octubre

DNI finaliza a las 8 y 9: jueves 7 de octubre

Segundo, titulares de planes sociales restantes que forma parte de la Tarjeta Alimentar y ellos tienen plastico ellos cobrarán (como de costumbre) tercer viernes de cada mes . En el caso de octubre es el próximo Viernes 15.