Ley del impuesto sobre la renta 2021: quién paga, cómo se ve la tabla y cómo reducirla

El impuesto sobre la renta para los empleados en relaciones de dependencia tendrá un mínimo no imponible (MNI) más alto a partir de 2021. El límite es un aumento automático del 35,38% durante el período fiscal 2020 porque es un aumento anual en el índice de remuneración promedio imponible de trabajadores estables. (RIPTE). Una de las principales críticas al mecanismo de ajuste se debe a que las tasas de paridad siguen a la inflación, no por el costo de vida, el IPC, sino por variaciones en los salarios.

En 2018, según lo estipulado en la Ley del Impuesto a la Renta (LIG) 27.346, los saldos de retenciones e impuestos personales dejan de ser fijos y comienzan a vincularse al RIPTE y dejan de estar a discreción del Poder Ejecutivo.

A partir del 1 de enero de 2021, los asalariados solteros que en 2020 tengan un MNI de $ 55,261 cambiarán a uno de $ 74,810, mientras que para las personas casadas con dos hijos dependientes, el salario más bajo logrado por los impuestos se detendrá en $ 73,103 a $ 98,966. El monto corresponde al valor de bolsillo, es decir, incluye bonificaciones proporcionales y no incluye contribuciones a la seguridad social.





Aunque a corto plazo es una buena noticia que beneficia principalmente a las personas que actualmente tienen que pagar impuestos por estar al menos por encima del límite de MNI, en el mediano plazo Todos los especialistas consultados por El Cronista coincidieron en que la evidencia que había dejado este mecanismo de ajuste en sus dos años de implementación era que estaba muy por debajo de la inflación.

Como se puede observar en la tabla con la nueva deducción, una vez superado el umbral mínimo, cuanto mayor es el ingreso, mayor cae el ingreso en diferentes partes de la escala de la alícuota y aumenta el monto retenido. Por ejemplo, si el valor declarado excede $ 64,535 del MNI se pagará hasta $ 129,071.9% del excedente, pero si la utilidad acumulada excede $ 258,142, la alícuota pasa a ser 19% del capital que excede $ 258,142.

En 2020, cerca de dos millones de contribuyentes pagan impuesto sobre la renta, lo que significa una recaudación del 4% del PIB si se les considera asalariados, autónomos y jubilados. Para el valor de la cuarta categoría impositiva para 2021, si el beneficiario declara gastos familiares, se agregarán $ 6,064 por cada hijo menor de 18 años.

Para recaudadores de impuestos César LitvinEl problema de este sistema en épocas de alta inflación es que el precio de subir el ascensor, el salario subir las escaleras y el mínimo no imponible se mantiene en plata baja, todavía por un año. Agregó que dado que el MNI es un gasto que se necesita para sobrevivir y los precios cambian mensualmente, el ajuste debe ser por el costo de vida, no por el índice salarial y, como mínimo, con actualizaciones bienales.

Una peculiaridad es que los trabajadores autónomos están en desventaja en comparación con los asalariados. Aunque pagan una vez al año, si su MNI es mensual para comparar: a partir de 2021 será $ 41,919 para una persona, $ 32,891 menos que un empleado y, en términos de declarar tener cónyuge y dos hijos, autónomos lo harán tienen un MNI de $ 68,065, sin ninguna razón para justificar esta distinción, explica Litvin.

Quienes tengan cambios en su crédito a lo largo del año ya sea por aumentos, bonificaciones o modificaciones en los cálculos según su antigüedad tendrán cambios en las deducciones en los meses siguientes y si no pagan impuestos pueden tener que hacerlo. . Para el próximo año se agrega un especial. El índice salarial es el salario promedio que incluye muchos salarios para los cuales en este año pandémico no hay ajuste, el contribuyente lo tiene claro. Ivan Sasovsky. Y agregó que esta vez El mínimo no imponible de Argentina es uno de los más bajos del mundo porque con Aproximadamente 500 dólares en salario e impuestos pagados ya 900 dólares que es la tasa máxima.

Para Sasovsky El principal beneficiario de este mecanismo de actualización, inferior a la inflación, es la tesorería. Porque al tomar una tasa diferente cada vez por una cantidad menor de dinero, se incluyen los impuestos y el rango de quienes ingresan por tener un ajuste salarial adecuado amplía la base de contribuyentes.