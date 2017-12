Uso de parrillas y camping de la Isla 92

Compartir Nota

La Municipalidad de Choele Choel informa que está en vigencia la Ordenanza Municipal Nº 54/2013, que regula y reglamenta el funcionamiento de los espacios y servicios que brinda la Isla 92, establece “Normas de Convivencia” y el uso del “Camping Municipal” estableciendo un canon para el mismo.

Normas y Consejos de convivencia:

– Registrarse al ingresar

– Mantener limpio el lugar que ocupan.

– Depositar la basura en cestos.

– Respetar velocidad máxima de 20 km/h

– No enchufar artefactos de alto consumo eléctrico.

– No encender fuego en lugares no destinados a tal fin.

– Respetar los carteles indicativos ubicados en la isla.

– No generar disturbios, ni actividades que atenten contra las buenas costumbres.

– Beber con moderación y sea tolerante con sus pares.

– Si la transgresión a las normas de convivencia lo amerita podrá solicitarse el desalojo del acampante por medio de la fuerza publica.

Registro de Acampantes: Para registrarse deberá hacerlo en la administración del camping. Los menores lo harán acompañados de una persona mayor responsable.

ARANCELES: (Unidad: equivale en pesos a 1 litro de nafta súper)

– Carpa: 6 UTM unidades por día / Residentes 4 UTM

– Casilla o trailer: 10 UTM unidades por día / Residentes 6 UTM

– Parrila: 6 UTM / Uso medio día o noche

– Se deja establecido que el cobro de este arancel no implica la entrega de leña ni herramientas que hagan al uso de los mismos.

Vendedores Ambulantes: Consultar en Inspectoría Municipal para la autorización de sus actividades.

Nuestra Isla 92 es una reserva ecológica, de la que todos disfrutamos en las distintas estaciones del año, y con mayor incidencia en la temporada veraniega. Cuidarla y cuidar los servicios que se brindan para el bienestar y estadía de los visitantes, nos da la posibilidad de contar con un lugar cercano a los vecinos, y nos permitirá mejorar día a día la iluminación, los sanitarios, los fogones y los distitntos espacios de esparcimiento.